Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, "Manel", Arias García, alma de Casa Emburria

El hostelero José Manuel Arias García, "Manel", falleció de forma repentina, por un infarto, hoy de madrugada en El Crucero (Tineo) a los 71 años, apenas ocho meses después de haberse jubilado y de bajar, para siempre, la persiana de Casa Emburria, el restaurante que fue su casa, su vida y su legado.

Con él se va una de las figuras más queridas y reconocidas de la hostelería tinetense y asturiana, "heredero y custodio", según los consultados, de una saga familiar que dio de comer "con acierto" durante más de un siglo.

Todo un pueblo "consternado"

La alcaldesa de Tineo, Monsterrat Fernández, fue una de las primeras personas en hacer público su pésame. "Estamos consternados", dijo. "'Manel' el de Casa Emburria, aparte de un hombre afable y muy trabajador, era una persona que colaboraba en muchísimos eventos que se organizan en el municipio, siempre aportando y prestando caballos, y es solo un ejemplo, en la Vaqueirada y en las distintas fiestas del municipio", apuntó visiblemente emocionada.

También su amigo y comendador en Asturias de la Cofradía Platos de Oro, Carlos Guardado, mostró sentido dolor. "Es difícil de creer lo que está pasando porque él y yo estábamos preparando, como siempre, un encuentro para comer cocido", contó a este diario. Guardado le recuerda con mucha pena, todavía llorando en una mañana fatídica de invierno.

Conoció la muerte del hostelero a las nueve de la mañana. ¿Qué caracterizaba a "Manel"? "Era una persona participativa, cordial y que siempre contaba con su mujer", destacó Guardado. "Era un hombre especial que supo llevar como nadie gastronomía y sala", añadió. También añadió que fue y es "un referente", recordó su carácter bonachón. Baste una anécdota. "Siempre íbamos de subasteros a la subasta del campanu en Cornellana; un año pujó hasta los 10.000 euros, solo por animar", contó.

"Manel" fue además un gran embajador del chosco de Tineo y una referencia para el club de guisanderas de Asturias. Su presidenta, Amada Álvarez, no ocultó su gran pesar. "Aprendimos mucho de su carácter, siempre 'tenía' alegría", indicó entre lágrimas. "Se podía charlar con él de todo, tomar un vino o comer", añadió.

"Manel" por su forma de ser acaparaba las miradas: "Tenemos que seguir viviendo con esa alegría, haremos todo lo posible para que su familia se sienta arropada", concluyó la guisandera quien se mostró muy apenada por su sucedido, sobre todo si se tiene en cuenta que "Manel" se había jubilado hace tan solo medio año.

También la desde Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, trasladaron sus condolencias. "Tenemos el corazón encojido. Aún no podemos creer que se haya ido, precisamente ahora que empezaba a disfrutar de la más que merecida jubilación". La asociación lamentó la muerte de "un trabajador incansable, un hombre que llevó sobre sus hombros el peso de una tradición familiar con orgullo y maestría".

La dirección de Otea advirtió, además, de algo: "Su legado de excelencia y humildad será siempre una referencia indiscutible en Asturias". El colectivo el "inmenso trabajo" del fallecido y su esposa, quienes recibieron varios homenajes tras el cierre de Casa Emburria.

No solo un restaurante

Casa Emburria no fue solo un restaurante. Fue un punto de encuentro, un referente gastronómico y, como se decía en Tineo, el lugar que puso a El Crucero en el mapa culinario del concejo y más allá de sus fronteras. Manel estimaba que llevaban 132 años dando comidas cuando, el pasado mes, él y su esposa, Ángela Pérez, decidieron cerrar definitivamente el negocio familiar por falta de relevo generacional.

Aquel día de despedida, rodeados de cerca de ochenta personas, amigos y clientes de toda la vida, Manel resumió a LA NUEVA ESPAÑA con sencillez el sentimiento que hoy vuelve con más fuerza: "Es difícil de explicar, sientes alegría, pero también pena". Había lágrimas, abrazos y risas, pero también trabajo, porque así fue siempre su manera de estar en el mundo: sirviendo hasta el final.

Convirtió al motor de Tineo "en familia"

Su forma de ser también se reflejaba en su apoyo a iniciativas locales y, en participar, al mundo del motor. Desde la organización de Rally Villa de Tineo se apuraron a explicar el porqué de tanto dolor: "Es difícil encontrar palabras que logren capturar la magnitud de una pérdida como la de José Manuel Arias García, nuestro querido "Manel". Su partida deja un vacío profundo no solo en las carreteras y tramos de Asturias, sino en el corazón de todos los que tuvimos la suerte de conocerle".

En sus redes sociales, añaden más: "'Manel' no fue solo un nombre propio en el automovilismo; fue el alma y el motor de la Escudería Tineo Auto Club durante años. Bajo su presidencia, el motor en Tineo no solo creció, sino que se convirtió en una familia. Su dedicación incansable y su visión fueron fundamentales para poner a nuestra villa en el mapa del motor nacional".

La Federación de Automovilismo del Principado de Asturias también expresó públicamente, a través de su perfil de redes sociales, su pesar por el fallecimiento del histórico hostelero.

"Comenzamos la semana con profunda tristeza al tener que despedir a José Manuel Arias, ‘Manel el de Casa Emburria’, un hombre cuya sonrisa y amabilidad dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos la suerte de conocerle", apunta la Federación en su mensaje de despedida.

Más allá de su reconocida trayectoria al frente de Casa Emburria, "Manel" fue también un apasionado incondicional del automovilismo. Su amor por los rallies marcó su vida y fue, como destacan desde la Federación, "el motor de sus días", una pasión que vivió intensamente gracias a su estrecha y leal vinculación con el Tineo Auto Club. Su marcha deja "un vacío enorme en el corazón de la familia automovilista asturiana", que hoy, lunes, despide no solo a un "colaborador comprometido", sino a una persona cercana, afable y siempre dispuesta a sumar.

El querido vecino pertenecía a la cuarta generación de una familia dedicada a la hostelería. Empezó a trabajar con apenas 15 años en el mismo lugar donde nació, "casi en los fogones", como solía decir. Vivía allí, pared con pared con el restaurante, y esa cercanía marcó una vida de sacrificio, de jornadas interminables y de renuncias silenciosas. "La hostelería es dura y no da tregua cuando otros se divierten", explicaba, consciente de que su trabajo fue también su hogar.

"Tuve mucha suerte"

Junto a él, siempre, Ángela Pérez, su esposa, que tomó el relevo en la cocina de su suegra y mantuvo vivas recetas heredadas de la abuela, platos que ya forman parte de la memoria colectiva de Tineo. "Tuve mucha suerte", decía "Manel" sin dudar. Ella misma reconocía, el día del cierre, la mezcla de orgullo y tristeza: pasión por un oficio al que dedicó toda su vida y la certeza de que había llegado el momento de descansar.

La jubilación acababa de empezar. El matrimonio incluso había planeado viajar, "un poco de transición", contó a este diario, antes de volver a su casa de siempre, al restaurante que ya no abriría como casa de comidas, pero que "Manel" quería seguir cuidando "para mantener todo en condiciones". El descanso, tantas veces postergado, apenas tuvo tiempo de llegar.

Hoy le sobreviven su esposa, la también muy querida Ángela, su hijo el farmaceútico Alejandro, su hermana María Soledad, y una amplia familia que comparte el duelo con todo un pueblo. Sus cenizas serán recibidas el mañana martes, a las 13.00 horas, en la iglesia de Tineo.