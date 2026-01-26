Sheila Barrero sigue presente en Degaña y, veintidós años después de su asesinato, su concejo no se cansa de pedir justicia

Degaña no se olvida de Sheila Barrero y, veintidós años después de asesinato, los vecinos siguen reclamando justicia. "El transcurso del tiempo no atenúa la gravedad de lo ocurrido, ni extingue la legítima exigencia de verdad y justicia. Por ello, este Ayuntamiento reafirma su compromiso de continuar reclamando el esclarecimiento del crimen, convencido de que ninguna sociedad democrática puede aceptar que un asesinato permanezca sin respuesta", señaló el alcalde degañés, Óscar Ancares, en la declaración institucional leída en la puerta del consistorio ante la atenta mirada de la familia de la joven asesinada el 25 de enero de 2002 y de un nutrido grupo de vecinos. El aniversario de este trágico suceso sirve cada año para reivindicar que el caso sigue sin resolver.

"Han transcurrido veintidós años desde aquellos hechos que conmocionaron profundamente a esta localidad y al conjunto de la comarca y que continúan constituyendo una herida abierta tanto para su familia como para la comunidad de Degaña en su conjunto", continúa el texto con el que el Consistorio desea "reiterar, un año más, su respeto a la memoria de Sheila Barrero, así como su solidaridad y apoyo institucional permanente a su familia".

Un momento de la concentración celebrada este lunes a mediodía. / R. T. C.

Mantener viva la memoria

El Ayuntamiento de Degaña considera "imprescindible" mantener viva la memoria de la víctima "y reiterar la defensa del derecho de las familias a conocer la verdad, así como el respeto debido a todas las víctimas de violencia". Es la razón, añadió el primer edil, por la que se mantiene la fecha del 25 de enero como día de luto oficial en el concejo. El Ayuntamiento, añade el documento, seguirá reclamando justicia porque "Sheila Barrero forma parte de la memoria colectiva de este concejo".

La hermana de Sheila, Mónica Barrero, expresó al término del pleno extraordinario y de la concentración silenciosa el profundo agradecimiento de la familia por el respaldo recibido. "No conozco ningún lugar en el que año tras años se recuerde algo así. Emociona este apoyo, no hay manera de agradecerlo, ni de pagarlo", indicó la mujer, impresionada por la respuesta de la gente, a pesar del temporal que azota a la región. También por el hecho de que el Ayuntamiento mantenga este compromiso dos décadas después.

"Nosotros la recordamos todos los días, pero este recuerdo de los vecinos es algo que emociona", señala la mujer, que estuvo presente en el acto junto a otros familiares. "Vino gente de Gijón, de Villablino, de Galicia... en un día en el que no paraba de llover. La gente se esfuerza y se planta en Degaña para acompañarnos y eso se agradece", añade.

Noticias relacionadas

Explica Barrero que siguen en contacto con los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que llevan el caso y les trasladan que siguen trabajando. "Contactamos periódicamente con ellos y lo que nos trasladan es que siguen intentando reabrir el caso", apunta la hermana de la joven asesinada a los 22 años. Su crimen sigue sin resolver.