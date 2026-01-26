Somiedo estrenará pronto su nuevo centro de día tras una inversión de 400.000 euros

Somiedo ultima las obras de su nuevo centro de día. Se ubicará en la capital del concejo y tendrá capacidad para veintiuna personas. El equipamiento, actualmente en obras, ha supuesto una inversión de 400.000 euros con cargo a los fondos europeos Next Generation.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, visitó este lunes las obras, que están próximas a su finalización. Bienestar explica que el proyecto "se enmarca en la estrategia CuidAs, que promueve la autonomía personal, apuesta por la permanencia de las personas en su entorno habitual y previene la soledad no deseada". Además, añaden, "contribuye a preservar el arraigo en concejos con riesgo de despoblamiento".

La actuación es posible gracias a la reforma de un local en Pola de Somiedo con 210 metros cuadrados de superficie. Contará "con dos salas de terapia, otra de reposo, un espacio de estimulación sensorial y otro sociosanitario, además de aseos, despachos, un comedor con antecocina y zonas comunes". La Administración ya está trabajando en el equipamiento del espacio.

"El equipamiento atenderá las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de las personas usuarias, con actuaciones para promover su autonomía y que puedan permanecer en su casa el mayor tiempo posible", indicó Del Arco, que estuvo acompañada por el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández.