Los usuarios del consultorio de San Martín de Luiña volverán a concentrarse este miércoles para exigir una mejor atención sanitaria

Los usuarios del consultorio periférico de San Martín de Luiña, en Cudillero, siguen en pie de guerra para reclamar una mejor atención sanitaria en su centro de referencia. Es la razón por la que han vuelto a convocar una concentración para este miércoles, a mediodía, frente al equipamiento sanitario.

La portavoz de Ciudadanos en Cudillero, la exconcejala Mariví Álvarez, explica que la situación de escasez de médicos no solo afecta a San Martín de Luiña, sino también al consultorio de Oviñana. Recuerda que en San Martín debería haber dos médicos, dos enfermeros, un celador y un administrativo de lunes a viernes, mientras que en Oviñana debería trabajar un celador, un médico y una enfermera, dos días a la semana. "De todo ello, en San Martín, cada día viene un médico diferente; y en Oviñana la médica que tiene plaza está de baja y está sin cubrir", señala, al tiempo que apunta que este lunes no había ningún médico pasando consulta ni en San Martín, ni en Oviñana.

Noticias relacionadas

La formación política muestra su compromiso con una "salud digna" y, en este caso, considera necesario lograr al menos que se cubran las plazas y que se destine a la zona a los mismos facultativos. "El concejo de Cudillero tiene muchísima población mayor y se necesita urgentemente que estos servicios estén cubiertos", señala Álvarez, que invita a participar en la concentración a los vecinos afectados. Se trata, señala, de "unirse para seguir presionando por un bien común, por algo que pagamos todos".