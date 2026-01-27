La banda de gaitas El Trasno, de Coaña, recibirá el galardón 'Profetas en nuestra tierra' de 2026: "Su labor sobrepasa la esfera musical"

El Pleno del Ayuntamiento de Coaña ha aprobado por unanimidad que el premio "Profetas en nuestra tierra" recaiga este año en la banda de gaitas coañesa "El Trasno". El Consistorio quiere reconocer así "sus casi tres décadas de trabajo a favor del estudio, conservación y difusión de la música tradicional asturiana". La formación coge el testigo del colegio Darío Freán Barreira, premiado en la edición de 2025 aprovechando que el centro celebraba su medio siglo de vida.

"Profetas en nuestra tierra" nació en 2019 con la idea de valorar a las empresas, colectivos y personas "que desarrollan una labor empresarial, social y económica con impacto positivo en nuestro municipio a favor del bienestar, la calidad de vida, generando empleo y oportunidades para fijar población". En el caso concreto de El Trasno se tiene en cuenta la labor de una formación "que se ha convertido en una agrupación sólida que bebe del programa educativo de la Escuela de Música y que goza del compromiso de una treintena de componentes que saben que entre sus manos tienen misiones más importantes que deleitar o amenizar musicalmente fiestas, eventos o romerías".

El director de la formación musical, Javier Tejedor, mostró su agradecimiento nada más conocer la concesión. "Es un honor para la banda recibir este galardón y el cariño de Cuaña", señaló el músico, convencido también de que para todos los integrantes de El Trasno "es un orgullo poder llevar el nombre de Cuaña por el mundo".

"Respeto a nuestra cultura"

En la propuesta elevada por la Alcaldía al Pleno de este lunes también se indica que "tras el estandarte de la banda de gaitas El Trasno hay un respeto a nuestra cultura tradicional, a nuestros saberes, a nuestra ruralidad, a nuestros mitos y creencias". Y también, añade el texto, "una apuesta por ensalzar los instrumentos y las melodías que nos distinguen como cultura, que acrecientan nuestra asturianía y que refuerzan nuestro pasado y presente rural".

El Gobierno local también ha tenido en cuenta en su propuesta el hecho de que la banda concede anualmente unos premios anuales, de nombre homónimo, con los que elogian la labor de personas y colectivos que trabajan en pro de la cultura tradicional. En la última edición, el premio trasno recayó en el gaitero Xuacu Amieva. "Por tanto, la labor de esta agrupación sobrepasa la esfera musical para convertirse en promotora de defensa de una cultura, del folclore, de las tradiciones y de un patrimonio inmaterial intangible". En el documento que defiende la candidatura se recuerda que la banda recibió en 2014 el Premio Amas y el Premio al Meyor Cantar por "Volviche".

Noticias relacionadas

El galardón se entregará en un acto público que tendrá lugar en el marco de la feria Agroarte, que se celebrará el domingo 26 de marzo.