Buena noticia para los ganaderos de Xestoselo, Nogueiróu y Padraira, en Grandas de Salime
Medio Rural acaba de licitar en 695.186 euros la mejora de dos viales, con 3,5 kilómetros totales, para el acceso a pastos
Los ganaderos de Xestoselo, Nogueiróu y Padraira, en Grandas de Salime, están de enhorabuena. Medio Rural invertirá 695.186 euros en la mejora de las pistas de acceso a las zonas de pasto. El contrato acaba de salir a licitación y las empresas interesadas tienen hasta el viernes para presentar sus ofertas.
En concreto, se actuará en dos viales con una extensión total de 3,5 kilómetros. "Las obras facilitarán el tránsito de vehículos de servicio y transporte en ambos caminos, que actualmente son poco funcionales. El proyecto incluye mejoras en los viales sin alterar su trazado actual, con el fin de preservar el entorno y garantizar una intervención respetuosa con el medio ambiente", precisa Medio Rural de esta obra que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.
Está prevista "la mejora de drenaje, firme, ensanches y señalización en ambos viales, que pasarán a contar con un ancho de cuatro metros y cunetas de hormigón". Medio Rural expone que el objetivo "es para mantener activas las explotaciones agrarias y ganaderas, con el fin de prevenir dificultades que lleven al despoblamiento". Esta obra en concreto, financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, también busca "no solo mejorar la infraestructura, sino también apoyar la vida económica y social de Grandas de Salime".
