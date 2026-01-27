Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Manel, la hostelería en verdad

El recuerdo de un personaje que, recién jubilado, empezaba una nueva vida

Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

La vida juega malas pasadas. Y la muerte súbita de Manel, de Casa Emburria, en el Crucero tinetense, convierte una realidad en una metáfora absurda, triste e incomprensible. En lo mejor de su existencia, con los deberes hechos, la jubilación en el bolsillo y con una perspectiva de vivir el momento con la intensidad de su labor hostelera, la parca traicionera le da un zarpazo imprevisto y lo convierte en la nada, en ese final que nadie busca,pero que llega por la puerta trasera con la impotencia de una sinrazón. Qué injusta es la vida y qué difícil es aceptar una defunción en un tiempo de disfrute cuando los hados conformaban placer y satisfacción a Manel, ese hombre que susurraba con tiento a los caballos, que vivía a conciencia sus horas de trabajo y ocio, que amaba el universo rural y que se volcaba con adoración jesuítica con su admirada Ángela, la mujer que compartió muchas lunas y trabajaba los fogones como una feliz pitonisa en ese reducto cocinero de potajes, alquimia y suculencias.

Un hostelero envuelto en esfuerzo, trabajo y buenas iniciativas para dotar a su local, Casa Emburria, en la referencia del buen yantar y donde la amistad y la calidez humana suponían un plus de calidad y garantía para el cliente accidental. Lo mismo que su amigo, colega y vecino Álvaro, de "Casa Lula", que hoy vive sin vivir ante una ausencia que no acepta. Triste anuncio ese óbito que a todos los amigos del gremio hostelero les cogió con el pie cambiado por repentino y directo. La vida es un continuo transformarse, un recorrido que no conoce ese final acordado por destino y una sensación insípida que lastra todo sentimiento en ese universo de los vivos.

Noticias relacionadas

Decir que Manel cumplió con su cometido vital, hizo lo mejor que sabía y se alimentó de acciones buenas y prácticas para alcanzar ese estado de altura profesional con el apoyo fundamental de Ángela, una guisandera con sabiduría y una técnica entre fogones que marcaron un tiempo de saberes y sabores. Es tiempo de duelo en ese enclave de Tineo por una muerte sentida y súbita que encogió los corazones de íntimos y hosteleros. No se puede creer. Ayer tan animoso como sus proyectos viajeros y sus trabajos domésticos y hogaño camino de un más allá que nadie conoce, pero que según la parábola bíblica es un lugar llamado cielo al que Manel a buen seguro se sentirá feliz y dichoso entre querubines de aliento y calor eterno. Pienso de veras que en ese lugar ignoto y paradisiaco seguirá susurrando a los caballos y abrazando con su estilo campechano a su fiel compañera Ángela. Vita brevis!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
  4. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  5. La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
  6. Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
  7. Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
  8. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores

Asentimientos, negativas, extrañeza: el empresario minero Chus Mirantes guardó silencio sobre Cerredo, pero hablaron sus gestos

Asentimientos, negativas, extrañeza: el empresario minero Chus Mirantes guardó silencio sobre Cerredo, pero hablaron sus gestos

Ribadesella teñirá de naranja el paseo de Santa Marina en la VIII marcha solidaria Galbán

Ribadesella teñirá de naranja el paseo de Santa Marina en la VIII marcha solidaria Galbán

Los abuelos cariñosos podrían estar protegidos contra el deterioro cognitivo, según un estudio

Los abuelos cariñosos podrían estar protegidos contra el deterioro cognitivo, según un estudio

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

VÍDEO: La odisea de un joven asturiano para alquilar un piso en Asturias: "Nos lo han subido un 50 por ciento y hemos tenido que irnos"

VÍDEO: La odisea de un joven asturiano para alquilar un piso en Asturias: "Nos lo han subido un 50 por ciento y hemos tenido que irnos"

Otra borrasca de "alto impacto" barrerá Asturias: la AEMET alerta de la llegada de "Kristin" y enciende todas las alarmas

Otra borrasca de "alto impacto" barrerá Asturias: la AEMET alerta de la llegada de "Kristin" y enciende todas las alarmas
Tracking Pixel Contents