Navia se para: la huelga en Ence abre una semana de tensión social

El silencio empezó este martes en la fábrica y amenaza con extenderse por toda la comarca. La huelga en la planta de Ence en Navia ha arrancado de madrugada y se prolongará durante siete días, en lo que ya se perfila como uno de los conflictos laborales más graves que ha vivido el Occidente asturiano en los últimos años.

No será el único golpe: el domingo, a las 12.00 horas, la plantilla ha convocado una manifestación que partirá desde la planta de celulosa y finalizará ante el Ayuntamiento de Navia, con la intención de sacar el conflicto a la calle y hacer visible un drama que, advierten, no afecta solo a la fábrica.

Ence es una de las empresas más importantes de la comarca, un pilar económico y social que sostiene no solo a sus 368 trabajadores directos, sino a decenas de empleos indirectos y a un tejido económico que depende de salarios industriales difíciles de sustituir.

Por eso, el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía, con 96 despidos y cambios sustanciales en las condiciones laborales de otros 184 trabajadores, incluidas recolocaciones forzosas, ha encendido todas las alarmas.

Fogata para el frío y neumáticos para cortar el paso

La primera movilización de la plantilla se vivió a las puertas de la factoría, en un ambiente de indignación y preocupación y con fogata, por el frío, incluida, además de un corte de paso para vehículos a base de neumáticos y palés.

Desde el comité de empresa acusan a la compañía de ejecutar una estrategia fría y calculada para destruir empleo y avisan de que esta huelga es solo el comienzo de una respuesta que irá en aumento si no hay rectificación. "Es nuestro primer día de movilización, paramos la fábrica siete días. Es el primer movimiento que iremos escalando si la empresa no retira sus intenciones", explicó el presidente del comité, Javier García, durante la concentración.

El mensaje de los representantes de los trabajadores es duro y directo. "Nuestras reivindicaciones son que retiren este ERE injusto, oportunista y socialmente irresponsable que ha presentado la empresa", señaló García, que fue más allá al describir el alcance del ERE: "Aquí se está produciendo un auténtico atentado social contra todo el occidente de Asturias".

La cifra resume el golpe: la eliminación de un tercio de la plantilla directa para lograr, según el comité, un ahorro irrisorio de apenas un 1% en los costes de producción. "Una auténtica salvajada desproporcional que no hay por dónde cogerla", sentenció.

Reacción política tímida

El conflicto ya ha llegado al ámbito político. El consejero de Industria del Principado, Borja Sánchez, aseguró estos días que estaría muy atento a la evolución del ERE y defendió que cualquier proceso de este tipo debe contener unas condiciones dignas para los trabajadores.

Pero en Navia el tiempo corre y la inquietud crece: cada día de huelga esta semana se convertirá también en un recordatorio de lo que está en juego si el ajuste sale adelante.

Los salarios industriales tienen un impacto directo en la economía local, por ello los trabajadores creen que es decisivo que la sociedad apoye sus planteamientos. Además, recuerdan el impacto ambiental de la biofábrica, algo que supone "un peso" para Navia sí, pero también para la comarca.