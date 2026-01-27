La Ópera de Oviedo se asoma a Castropol y esta es la oportunidad para conocer por dentro la producción de "Carmen"

Los amantes de la ópera tienen una cita ineludible este jueves en Castropol. Dentro del programa "Ópera en el territorio", posible gracias a la Fundación Caja Rural de Asturias y a la Ópera de Oviedo, se podrá disfrutar en el Occidente de un recital con algunas de las arias y los dúos más populares de la producción "Carmen", que se estrena en el Teatro Campoamor el viernes 30. La cita castropolense será el jueves, a las 19:00 horas en el casino-teatro. Además, se sortearán veinticinco invitaciones dobles para asistir a un ensayo en el teatro ovetense.

El recital previsto para Castropol "combinará una introducción al argumento de la obra, a cargo de la narradora Dalia Alonso, con un recorrido musical por algunos de los pasajes más conocidos de la ópera, interpretados por artistas de la Ópera de Oviedo". Los afortunados que se hagan con el premio asistirán el lunes, a las 19:30 horas a un ensayo en Oviedo. Además, la organización ofrece un servicio de autobús desde Castropol.

La iniciativa se presentó esta mañana en Castropol con la presencia del presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero; la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; el alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy y la concejala de Cultura, Miriam Moya. También estuvo presente la directora de la oficina de la Caja Rural de Castropol, Noelia Pérez, y la presidenta de la Asociación Casino Teatro de Castropol, Covadonga Cotarelo, que puso todo su empeño en que la ópera recalara en Castropol.

"Gran proyecto"

Pando puso el acento en el compromiso de la entidad con llevar la cultura "del más alto nivel" a todos los rincones de Asturias. Además, señala que es una manera de acercar un género como la ópera, de manera muy didáctica. "Es un lujo poder acompañar este gran proyecto", señaló Pando. En términos similares se expresó Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, encantado de traer hasta Castropol "una pequeña muestra de lo que es la ópera y con un elenco de cantantes extraordinario". Destacó que la producción de Carmen cuenta con el trabajo de dos asturianos como son Emilio Sagi y Rubén Díaz y considera "un lujo" que cierren la temporada número setenta y ocho de la ópera ovetense.

"Ópera en el Territorio nos ayuda a crear afición allí donde vamos, acercando la ópera a nuevas comunidades y haciendo crecer el amor por este arte", apuntó Rodríguez-Ovejero, que agradeció la acogida que reciben por parte de los Ayuntamientos. En este sentido, el primer edil castropolense calificó de "lujo" traer a Castropol un evento "de máximo nivel" y confía en la buena respuesta del público.

Noticias relacionadas

Los asistentes a la cita del jueves podrán "adentrarse en algunos de los momentos más emblemáticos de esta célebre ópera de Bizet, cuyo argumento narra la historia de Carmen, una mujer libre y apasionada que desafía las normas y arrastra tras de sí a quienes se enamoran de ella". La entrada es libre hasta completar el aforo del casino-teatro, que ronda las 130 plazas.