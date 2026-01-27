PSOE, PP e IU, unidos en Navia para apoyar a los trabajadores de la factoría de Ence

El salón de plenos del Ayuntamiento de Navia fue escenario, el lunes por la tarde, de una imagen poco habitual y cargada de simbolismo político y social. Todos los grupos municipales, PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular, aprobaron y defendieron de forma unánime una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de la factoría de Ence y de las empresas auxiliares, en plena escalada del conflicto laboral abierto tras el anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la compañía.

La declaración supone un cierre de filas sin fisuras de la Corporación municipal en uno de los momentos de mayor incertidumbre económica y social que vive el concejo en los últimos años. El pleno quiso lanzar un mensaje claro: lo que está en juego trasciende a una empresa concreta y afecta al conjunto de Navia y del occidente asturiano.

Vínculo histórico

Durante la sesión se subrayó la estrecha vinculación histórica del municipio con la actividad industrial y forestal, pilares que durante décadas han sostenido el desarrollo económico, la fijación de población y la creación de empleo directo e indirecto. La factoría de Ence, recordó la Corporación, ha sido un elemento clave en ese entramado productivo, con un impacto que alcanza a numerosas empresas auxiliares y a múltiples sectores vinculados.

El texto aprobado advierte de que cualquier decisión que suponga una pérdida significativa de empleo no puede analizarse únicamente desde el prisma empresarial. "Tiene un impacto que alcanza al conjunto del territorio", recoge la declaración, que califica la posible destrucción de puestos de trabajo como un serio retroceso social y económico para Navia.

Responsabilidad y transparencia

En este contexto, el Ayuntamiento sitúa como prioridades irrenunciables la defensa del empleo, la estabilidad laboral y la continuidad de la actividad industrial. La Corporación reclama que estos principios presidan el periodo de consultas del ERE y exige a la dirección de la empresa responsabilidad, transparencia y una auténtica voluntad de diálogo.

El pleno insta a Ence a facilitar toda la información necesaria y a explorar con rigor todas las alternativas posibles que permitan evitar o reducir al máximo los despidos. En la declaración se rechaza que el despido sea la salida principal y se reclama una negociación real, basada en el respeto mutuo, que contemple medidas organizativas, productivas, de inversión y de mejora de la competitividad que garanticen la continuidad industrial.

Defensa de la actividad industrial

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la defensa explícita de la actividad industrial en Navia como un objetivo estratégico no solo para el concejo, sino para todo el occidente asturiano. El texto subraya su capacidad tractora sobre otros sectores, su contribución al empleo, a la cohesión territorial y a la fijación de población en una zona especialmente sensible a la pérdida de oportunidades laborales.

La declaración institucional será trasladada a la dirección de la empresa, a la representación legal de las personas trabajadoras, a las organizaciones sindicales y a las administraciones competentes, en especial al Principado y al Gobierno de España, con el objetivo de implicar a todas las instancias posibles en la defensa del empleo y de la estabilidad industrial.