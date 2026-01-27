Susto en Villayón: las fuertes rachas de viento levantan parte de la cubierta del centro de salud

Las fuertes rachas de viento causaron infinidad de desperfectos la pasada noche en Villayón. El más llamativo afectó al centro de salud, que vio volar parte de las chapas de su cubierta. Algunas cayeron al suelo y otras quedaron levantadas, generando riesgo de desprendimiento, si bien no hubo que lamentar daños personales. La Consejería de Salud ordenó su retirada y acometerá un contrato de urgencia para reparar cuanto antes la estructura.

La Alcaldesa de Villayón, Estefanía González, explica que no es la primera vez que se desprenden planchas del tejado de este centro inaugurado en 2016. En esta ocasión, los desperfectos fueron mayores. La primera edil agradece la rápida respuesta de Salud, que envió al concejo a técnicos de la Consejería y también a personal de Jarrio con su gerente a la cabeza.

Las chapas levantadas, a primera hora de la mañana. / R. T. C.

No se interrumpió la atención

"Durante toda la mañana y primera hora de la tarde se acometieron actuaciones para proteger a usuarios y vecinos, así como para proteger el interior del edificio de la lluvia", señala Estefanía González. Por fortuna, el incidente no afectó a la atención sanitaria y el centro permaneció abierto toda la jornada.

Noticias relacionadas

La Alcaldesa explica que además de este incidente sufrieron daños en muchos postes de alumbrado público y tendidos eléctricos. Los daños en el tendido a consecuencia de la caída de árboles motivaron cortes del suministro eléctrico durante la mañana para facilitar la reparación por parte de los técnicos.