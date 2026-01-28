Consulta el programa completo del festival "Maixeira", que se estrena este viernes en Tapia

Tapia de Casariego se prepara para un sábado cargado de actividad de la mano del festival "Maixeira", una cita cultural itinerante que se moverá por los nueve concejos del Parque Histórico del Navia con el nexo común del maíz. El programa comienza el viernes con una ruta, pero el grueso de la actividad será el sábado. Maixeira forma parte del proyecto Ruta Tierra del Maíz, una iniciativa turística liderada por el Ceder Navia-Porcía.

Los organizadores lo definen como "un evento etno-gastronómico abierto al público que pone en valor el legado del maíz como elemento clave del patrimonio cultural, gastronómico y paisajístico del Occidente asturiano, y como base para la creación de nuevas experiencias turísticas ligadas al territorio". El encuentro mezcla "cultura, actividades, gastronomía, música, rutas guiadas y espacios de reflexión, con el objetivo de reforzar la identidad del territorio y visibilizar los saberes, oficios y formas de vida vinculadas históricamente al maíz".

El programa "incluye rutas culturales guiadas, un mercado vivo del maíz con representación de oficios tradicionales en directo, muestras de cocina en vivo, actividades infantiles, comida popular, conciertos y mesas de diálogo abiertas al público". Estas mesas redondas, añaden los promotores, abordarán "el papel del maíz en la vida rural y en el patrimonio, su presencia en la cocina y su potencial como base para experiencias turísticas auténticas y sostenibles, dentro de una propuesta más amplia de valorización territorial".

Mercado y música

El sábado la cita se inaugurará a las 12:00 horas en una carpa en la plaza de Campogrande con la actuación de la Banda de Gaitas Marino Tapiega. A las 12:30 horas abrirá el mercado artesano y, a las 13:00 horas habrá un showcooking a cargo de Jhonatan González Ovalle, de Pastelería Cabo Busto y Miguel Sierra, maestro pastelero y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria del Maíz Asturiano (Tarucu).

De 14:00 a 16:00 horas habrá una comida popular a base de tortos de maíz, picadillo y fereixolos. A las 16:00 horas habrá un concierto en el auditorio a cargo del grupo Clandestías y, a las 16:50 comenzarán las conversaciones en torno al Maíz con la bienvenida del Alcalde de Tapia, Pedro Fernández.

El primer encuentro se titula "El maíz y la vida rural: memoria, paisaje y comunidad". Estará moderado por la directora del Museo Etnográfico de Grandas, Susana Hevia, y participan el arqueólogo Jesús López y el investigador Javier Fernández Catuxo. El segundo encuentro se titula "Del campo a la mesa: el maíz como sabor y tradición" y cuenta con la participación de Miguel Sierra, Héctor González y Elio Fernández. Finalmente, el tercer encuentro se titula "Tierra del Maíz: cuando la identidad se convierte en experiencia" y participan Jorge Vallina y Beatriz Martín.

La cita se cierra a las 19:30 horas con un concierto de cierre a cargo del grupo Naán. La última actividad será el domingo, con la realización de una ruta cultural guiada por la comarca que ya tiene las plazas cubiertas.