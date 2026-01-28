Los trabajadores de Ence, ante la manifestación del domingo: "Buscamos un apoyo histórico"

El conflicto laboral en la factoría de Ence en Navia se ha declarado y el comité de empresa quiere que se note también fuera de la fábrica. En el segundo día de huelga, los representantes de los trabajadores han hecho un llamamiento expreso a los vecinos de Navia y del resto de la comarca para que participen en la manifestación convocada para este domingo, a las 12.00 horas, que partirá desde la planta de Ence, recorrerá la capital naviega y concluirá frente al Ayuntamiento.

El presidente del comité, Javier García, como sucedió en días pasados, fue contundente al valorar el Eexpediente de Regulación de Empleo planteado por la empresa, con casi cien despidos. "El ERE es un abuso y una injusticia", afirmó. García insistió en que la medida no solo golpea a la plantilla directa, sino que pone en riesgo el equilibrio económico y social de toda la zona. "Esto nos afecta a todos y la comarca lo sabe", subrayó.

La huelga, que se prolonga durante siete días, vive estos días un clima de firmeza y, al mismo tiempo, de apoyo creciente. Desde el comité destacan que Ence "siempre estuvo muy considerada" y que históricamente ha sido vista como "un centro garante del empleo de calidad". "Es una industria con un impacto medioambiental muy alto; ahí está el ejemplo de Caldas de Reis. Lo único que deja es empleo y por eso no nos lo pueden quitar", defendió García, quien recordó que la empresa lleva décadas implantada en la zona "sin rechazo social precisamente por el empleo que crea".

Agradecimos por el café y el chocolate caliente

Ese respaldo social se ha hecho visible desde el primer día del paro, el martes. El comité reconoce estar "sorprendido" por el apoyo recibido desde distintos puntos de la comarca. Mensajes de ánimo, visitas a las concentraciones y pequeños gestos que, en un contexto de incertidumbre, cobran un "valor especial". "Nos traen café y chocolate caliente de madrugada, algunso servicios trabajos de papelería son gratuitos… Son detalles que nos dan fuerza", explican los representantes de los trabajadores.

La FSA pide acuerdos

En paralelo a la movilización en la calle, el conflicto entra también en la fase de contactos políticos e institucionales. La Federación Socialista Asturiana (FSA) expresó su respaldo y solidaridad con los trabajadores y las empresas auxiliares. En un comunicado, la FSA subraya que "la actividad industrial es un elemento clave del desarrollo económico de Asturias en su conjunto, y singularmente del Occidente y del concejo de Navia".

Los socialistas consideran que este proceso debe abordarse "desde una perspectiva de diálogo y búsqueda de acuerdos que prioricen el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad industrial en el concejo y en la comarca". En este sentido, defienden que un potencial ajuste de plantilla debe hacerse "con responsabilidad social y con atención preferente a la protección del empleo y a la estabilidad de las personas trabajadoras".

Además, a su juicio, "resulta esencial que el diálogo entre la empresa y la representación laboral se desarrolle con rigor, con acceso a la información y con una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos".

El objetivo del proceso de negociación "no debe ser otro que garantizar el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad industrial", de modo que la industria siga siendo "un elemento decisivo en el avance económico del concejo de Navia y del Occidente, en la vertebración territorial de Asturias y en el valor estratégico del sector industrial como motor de una economía dinámica y pujante".

El PP visita a los trabajadores

El comité confirmó este jueves mantendrá una reunión con representantes del PP regional y con la alcaldesa de El Franco. "Han sido los primeros en darnos la mano", reconocen. García destaca la importancia de que las instituciones se posicionen ante un problema que trasciende lo laboral y advierte: "Pueden ser interlocutores". De momento, los ayuntamientos de Coaña, VillayónNavia, El Franco y Tapia de Casariego han declarado públicamente su apoyo a los trabajadores.

La próxima cita clave llegará el lunes, dos de febrero, cuando está prevista una reunión a las 9.30 horas entre el comité de empresa y la dirección de la fábrica para iniciar, en su caso, el proceso de negociación. Hasta entonces, la huelga continúa y la mirada está puesta en la manifestación del domingo, que los trabajadores quieren convertir en una demostración de fuerza y de respaldo social, en algo "histórico".