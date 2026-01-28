El tramo Navelgas-Naraval afronta la recta final: tras años de reivindicaciones la reforma está a punto de ser una realidad

Las obras de reforma integral del tramo Navelgas-Naraval, de la carretera AS-219 que une Luarca con Pola de Allande, están más cerca de ser una realidad para respiro de las poblaciones afectadas. La Consejería de Movilidad informa que ya se están colocando las barreras de seguridad, por lo que muy pronto se dará por concluida esta actuación tan largamente demandada.

Cabe recordar que la reforma de la vía comenzó en 2019 y se paró un año después por un desacuerdo con las expropiaciones. Cuatro años después, en 2024, se retomó la actuación con un nuevo proyecto sobre la mesa.

Operarios trabajando en la vía. / R. T. C.

Se invirtieron 3.617.900 euros para el acondicionamiento de 3,75 kilómetros de trazado. El plazo de ejecución de los trabajos es de 24 meses y la empresa adjudicataria es Ingeniería de Construcción y Obra Civil.

Los trabajos tienen por objetivo "aumentar la seguridad" de esta vía que presentaba un pésimo estado, plagada de curvas y baches. El proyecto incluye "una mejora del trazado, el ensanche de la calzada y la adecuación de la travesía de Naraval al paso de la carretera por la localidad".