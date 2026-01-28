Vegadeo busca nuevo responsable para su punto de información en extranjería, que funciona con éxito desde 2023

Vegadeo estrenó en 2023 el Punto de información en extranjería, un recurso muy bien valorado por la cada vez mayor población inmigrante del concejo. Hasta el pasado lunes el servicio estuvo prestado por un técnico de la organización Accem, pero ahora vence el acuerdo y el Ayuntamiento busca nuevo gestor. "Es un servicio consolidado, muy demandado por la población, no solo de Vegadeo sino de diferentes puntos de la comarca y lo sacaremos a concurso para retomarlo cuanto antes y no perder la continuidad", señala el alcalde, César Álvarez.

El servicio se presta en un local municipal de la antigua Mercasa, con una periocidad mensual. Es decir, una vez al mes un técnico atiende durante la mañana todas las consultas de la población inmigrante, desde asesoramiento para conseguir la nacional a información sobre como homologar los títulos. Precisamente esta fue la consulta de una pareja de ucranianos, que prefieren no dar su nombre, pero que aplauden el recurso, y, en general, la atención y el trato que han recibido en Asturias. Llegaron a España tras el estallido de la guerra con Rusia, en 2022. Primero estuvieron en Cataluña y después en Galicia, hasta afincarse en Vegadeo, donde llevan dos años y están encantados.

Homologación de títulos, entre las consultas

Su problema, como el de otros inmigrantes es que, pese a tener titulación universitaria, no pueden homologar sus títulos en España. Ella es ingeniera y economista, mientras que él, es jurista. Sin embargo, en España "solo podemos trabajar como peones y damos gracias por ello". En este sentido, el primer edil defiende la importancia de puntos de información como el veigueño: "Es un servicio que debemos aportar. Si ellos solucionan su problema, en este caso si logran homologar su formación, nosotros ganamos un profesional cualificado. Gana el municipio", reflexiona.

El servicio contabiliza una treintena de consultas anuales, una cifra elevada si se tiene en cuenta que solo se abre una mañana al mes. El Alcalde explica que dado que la población inmigrante está en aumento, cada vez son más las consultas en este sentido. Además, da cuenta de la problemática y dificultad que supone para los recién llegados lograr sus papeles en regla.

A concurso

Así las cosas, el Ayuntamiento de Vegadeo está preparando la documentación para sacar a concurso el servicio. "Quizás le pueda interesar a algún abogado especializado o a alguna entidad, pero no queremos que se pierda el servicio", apunta el Alcalde. De momento, este lunes tuvo lugar la última consulta programada y ahora Vegadeo se pone en marcha para buscar una solución.

El Alcalde hace un balance positivo de este servicio y apunta que también ayuda mucho a la población inmigrante el programa de conciliación que ofrecen por las tardes con fondos del plan Corresponsables. Tras la jornada escolar se ofrece un servicio de refuerzo educativo que sirve especialmente a los menores extranejros. "En poco tiempo cogen el ritmo de sus compañeros y con muy buenos resultados", resalta César Álvarez.

Cabe recordar que Vegadeo es uno de los concejos que está experimentando un crecimiento poblacional gracias a la población inmigrante. Actualmente la de mayor volumen es la población procedente de Honduras, seguida de los ciudadanos procedentes de Paraguay.