Cambios en el corazón de Navia: avances de una obra de gran impacto en la villa

La dársena de Navia ya no es la misma. Quien pase estos días por uno de los espacios más reconocibles de la villa se encuentra con un paisaje distinto: el firme levantado, maquinaria en marcha y la zona de trabajos vallada. Las obras para remodelar este rincón de Navia, valorados en algo más de 400.000 euros, han comenzado y el cambio promete ser profundo. No se trata de un simple lavado de cara, sino de una intervención llamada a transformar de manera sustancial esta parte clave del corazón urbano de Navia, como en su día ocurrió con la peatonalización de Los Jadinillos.

Zona cortada a paso por las obras. / Ana M. Serrano

El proyecto, presentado por el Ayuntamiento como "ilusionante", persigue una transformación integral de la dársena y su entorno inmediato. El objetivo es claro: recuperar el carácter peatonal, natural y acogedor de un espacio que, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo atractivo sin dejar de ser un lugar de paso imprescindible para vecinos y visitantes.

Un punto de referencia "desnaturalizado"

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, reconoce que la dársena es hoy "un punto de referencia y de paso para todos", pero también un lugar "desnaturalizado" y con poco atractivo. Por eso, el proyecto busca devolverle su esencia original y hacerla "más amable, accesible y segura", sin renunciar a su carácter multifuncional. Las palas ya están trabajando para lograr las metas.

Se puede ver la maquinaria trabajando en uno de los laterales de la zona portuaria. A consecuencia de los trabajos, no se puede acceder al entorno y los operarios ruegan a los viandantes que no se acerquen a la maquinaria. Las tareas están despertando la curiosidad de muchos vecinos.

Imagen de la dársena, en obras. / Ana M. Serrano

La actuación cuenta con una subvención de 120.000 euros procedente de fondos europeos, a la que se suman recursos municipales, hasta alcanzar un presupuesto total que supera los 411.000 euros. Una inversión "significativa" que el Ayuntamiento defiende como estratégica para el futuro de la villa y para la calidad del espacio público.

Detalles técnicos

Los detalles técnicos del proyecto fueron explicados recientemente en una sesión abierta a los vecinos celebrada en el espacio El Liceo. Allí, la arquitecta responsable de la intervención, Ana Montalbán, desgranó las claves de una actuación centrada en la accesibilidad, la vegetación y la integración paisajística. "El diseño busca que la persona que camina mantenga siempre su misma cota, sin tener que subir o bajar bordillos. El peatón tiene prioridad y el tráfico se adapta a él", explicó: "Queremos un espacio continuo, fluido y seguro, continuó.

Un operario en una de las zonas donde se llevan a cabo las primera tareas. / Ana M. Serrano

Uno de los elementos más característicos del nuevo paseo será la llamada "alfombra peatonal", es decir, una superficie continua de hormigón texturizado que unificará todo el ámbito de actuación y aportará una estética más amable y coherente. La intención es que la dársena deje de ser un espacio fragmentado para convertirse en un lugar pensado para caminar, permanecer y disfrutar.

Obras en el paseo. / Ana M. Serrano

Con esta obra y el futuro paseo marítimo, la villa mirará por fin a la ría, uno de sus grandes retos.