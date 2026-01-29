El concurso que organiza Galbán en Valdés y pone a prueba la creatividad de los más pequeños
El colectivo que ayuda a los niños con cáncer en Asturias cumple 25 años y los promotores de la carrera en Valdés quiere añadir un plus con un certamen de dibujo
La asociación Galbán que ayuda a niños con cáncer y sus familias hace un llamamiento a los más pequeños de Valdés con el concurso de dibujo "Corre con Galbán", una iniciativa celebra los 25 años del colectivo y se integra en la octaba Marcha Solidaria, prevista para el 22 de febrero en Luarca.
El certamen, ideado por los organizadores de la carrera de Luarca, está abierto a menores 3 y 12 años, divididos en tres categorías por edades: de 3 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12. No hay límites a la imaginación ni a la técnica: se admite cualquier dibujo y cualquier tipo de pintura, desde rotuladores y ceras hasta témperas. La única condición es participar con ganas, según las bases.
Los dibujos deberán entregarse el mismo día de la marcha, antes de la hora de salida, en un puesto habilitado en el paseo del Muelle, escenario central de la cita solidaria. En la parte trasera de cada dibujo solo figurará la edad del niño o niña, sin nombre ni apellidos, garantizando así el anonimato. En el momento de la entrega, la organización facilitará un número que deberá conservarse hasta la entrega de premios.
Los trabajos premiados se darán a conocer a partir de las 13.30 horas, coincidiendo con el ambiente festivo que cada año acompaña a la marea naranja de Galbán.
Además, los dibujos ganadores serán enviados a la asociación para su publicación en redes sociales, siempre sin datos personales, como símbolo del compromiso colectivo con la causa.
