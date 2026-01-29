Cudillero sobre la finca talada en la Concha de Artedo: "No hubo venta de madera, solo la limpieza de un monte calcinado"

El Ayuntamiento de Cudillero ha salido al paso del caso de la parcela de eucalipto talada junto a la playa de la Concha de Artedo y que motivó que su propietaria presentara un contencioso contra el consistorio. La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 6 de Oviedo a la que tuvo acceso este periódico anuló la resolución de tala del año 2021 porque no se acreditó el intento de notificación a la dueña del terreno, "lo que generó su indefensión". Sin embargo, el Consistorio defiende su actuación en este largo proceso y deja claro que el expediente se inició, tras la protesta vecinal por el mal estado de la finca, en el año 2016.

"Se recalca que no existe en ningún caso venta de madera como tal, sino la limpieza de una extensión de terreno calcinado que debilita el suelo y que provoca un problema de seguridad y salubridad pública y afecta a la única vía de acceso a esta zona", defiende el Gobierno local sobre la corta autorizada por Montes en 2021 y que es motivo del contencioso-administrativo citado. En este sentido, la dueña del terreno, representanda por el despacho Bocanegra Abogados, señala que aunque había un permiso para hacer una entresaca de 50 metros cúbicos, se sacaron 670 metros cúbicos de madera.

Denuncias vecinales

El Gobierno local, que dirige el socialista Carlos Valle, señala que el expediente por el estado de la finca se abrió en 2016, en época del gobierno del popular Ignacio Escribano. Expediente que, añaden "se inicia a raíz de varias denuncias vecinales". En este sentido, exponen que "desde el primer momento el Ayuntamiento de Cudillero notificó en reiteradas ocasiones a la propiedad de manera infructuosa mediante notificaciones certificadas, nunca recogidas, así como de manera presencial a través de la Policía Local con idéntico resultado. Concluyendo todo ello con publicaciones en los boletines oficiales correspondientes", continúa la explicación municipal.

Por otro lado, el Consistorio atribuye al mal estado de la propiedad el incendio que sufrió la propiedad hace siete años: "A consecuencia de esta falta de mantenimiento en el citado monte, se produce un importante incendio en la zona en el año 2019, lo que provoca la calcinación de la práctica totalidad de la madera de dicha propiedad, el desprendimiento del terreno sobre el único camino público que da acceso a la playa, y el desalojo de vecinos en las viviendas colindantes a este terreno".

Situación "alarmante"

A raíz de este incendio y de las diferentes denuncias vecinales referidas por el estado "alarmante de la situación", explica el Ayuntamiento, se continuó con los "trámites oportunos para este tipo de situaciones" y se siguieron haciendo notificaciones a la dueña de la firma, "todas sin éxito".

Sin embargo, cabe añadir que la sentencia arriba citada anula el expediente de entrada en la finca en 2021 porque "no están acreditados los intentos de notificación en el domicilio de la demandante", ni del expediente de disciplina urbanístico que se abrió en enero de 2021, ni de la resolución de abril que da inicio a la tala. Con todo, el Ayuntamiento señala que la sentencia "anula únicamente la resolución de una tala solicitada con anterioridad, pero en ningún caso condenan a ningún tipo de indemnización hacia esta propiedad".

Por otro lado, cerrada la vía civil, la propietaria de la finca ha iniciado una vía penal ante el Juzgado de Pravia. Demanda a la concejala de Urbanismo de Cudillero por delitos de falsedad documental, estafa y daños. Sobre este asunto, el Ayuntamiento se muestra cauto, pues están las diligencias abiertas: "Corresponde únicamente a su señoría la valoración de todas aquellas causas expuestas por la parte demandante, incluyendo la intención por parte de la misma de generar malintencionadamente un juicio mediático paralelo".