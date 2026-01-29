Ence advierte de pérdidas "consecutivas" e informa de su meta: más IA y más racionalización de procesos
La compañía sale al paso de la presión social y política y dice que afronta el proceso de negociación "con la voluntad de alcanzar un acuerdo"
No habrá marcha atrás en el conocido como Plan de Eficiencia y Competitividad del negocio de Celulosa de Ence, algo que busca reducir pérdidas económicas en un mercado cambiante y difícil. Al menos, eso es lo se deduce de un comunicado de la multinacional en el que motiva el Expediente de Regulación de Empleo que está sobre la mesa (96 despidos) y que mantiene a la plantilla en huelga hasta el domingo.
La compañía informa de que tiene "voluntad de alcanzar un acuerdo" (con los trabajadores), pero también justifica su postura pese a la gran presión social. Tras acumular "cuatro trimestres consecutivos de pérdidas", el Plan de Eficiencia se considera firme, se desarrollará durante el periodo 2026-2027 y permitirá "reforzar la sostenibilidad y competitividad de la compañía en un entorno especialmente exigente".
Exigencias de las "necesidades actuales del negocio"
El plan se apoya en dos pilares fundamentales. Por un lado, la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial (IA), junto con procesos de reingeniería y automatización, orientados a mejorar la eficiencia operativa. Por otro, la racionalización de los procesos operativos, con el fin de optimizar la organización y adecuarla a las necesidades actuales del negocio.
La ejecución de los distintos proyectos que integran este plan implicará "una reducción ordenada de la estructura de personal, que se llevará a cabo en el marco de un rocedimiento de despido colectivo, cuya implementación se extendería hasta 2027". La compañía subraya que estas amortizaciones de puestos de trabajo requieren "inversiones previas destinadas a automatizar tareas y mejorar procesos, algunas de las cuales ya se han ejecutado a lo largo de 2025".
Ence afronta este proceso, insiste, con voluntad de alcanzar un acuerdo durante la negociación y reitera su compromiso de actuar conforme a la legalidad vigente y de abordar esta fase con responsabilidad, diálogo y transparencia.
