El sueño en peligro de Miguel Acero, ganadero de Villayón, de 18 años: "Si bajan los precios, esto dejará de ser rentable"

Miguel Acero tiene 18 años y vive en el pueblo de Busmente, en Villayón. Compagina el trabajo en una ganadería de 90 vacas con la atención a la explotación familiar que algún día espera dirigir y ampliar. "Si siguieran así las cosas le veo futuro, pero hace falta que se mantengan los precios. Si bajan los precios, esto dejará de ser rentable", señala con la preocupación compartida por la entrada en vigor del tratado de libre comercio que ha firmado la UE con la alianza sudamericana Mercosur.

Miguel acudió a la concentración de protesta de Castropol junto a su primero Pablo Acero, de 19 años. "Nos preocupa la competencia desleal", dejaron claro nada más acercarse al grupo de manifestantes.

Cuarenta cabezas

El joven ganadero demuestra pasión por el sector: "Lo mamé desde pequeño y quiero seguir porque me gusta". Fue su abuelo el que empezó con la explotación, que después continuó su padre y que pronto pasará a manos de la tercera generación de la familia. Mientras formaliza la incorporación a esta ganadería mixta (de leche y carne), Miguel Acero trabaja en una explotación láctea y compagina con su hermano la atención al alrededor de cuarenta cabezas que tienen en la ganadería de casa.

Cuenta que el día a día de un ganadero empieza pronto y acaba tarde: "Me levanto a las siete para empezar con el ordeño lo primero y luego alimentar los animales. Después salimos a los prados a alimentar el ganado que está fuera y comprobar que están bien. Paro a comer y luego seguimos por la tarde andando los prados que falten o el monte y, por la noche, repito la rutina de por la mañana". A Miguel Acero lo de estudiar nunca le gustó, pero tiene claro que la ganadería es su pasión y espera que esta alianza con Mercosur no desbarate sus planes.