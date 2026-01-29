El PP endurece el mensaje a Ence ("Pedimos que piensen dos veces lo que van a hacer") y la FSA exige "responsabilidad social" y más opciones

El conflicto laboral en la factoría de Ence en Navia gana peso político y sindical a medida que avanzan los días de huelga. La empresa tiene sobre la mesa un Expediente de Regulación de Empleo que plantea el despido de cerca de 100 trabajadores de una plantilla que no alcanza los 400, una proporción que ha encendido todas las alarmas en el occidente asturiano. Este miércoles se cumple la tercera jornada de huelga.

La mañana estuvo marcada por la visita al comité de empresa del presidente del Partido Popular de Asturias y del secretario general de Comisiones Obreras en el Principado, en una muestra de respaldo que el comité interpreta como reflejo del apoyo generalizado de la comarca.

Pintadas en la carretera que lleva a la fábrica. / Ana M. Serrano

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, adoptó un tono especialmente duro con la empresa. Tras agradecer a los trabajadores "que hayan sacado unos minutos de su lucha, que es compartida por toda la comarca y por toda Asturias", advirtió de que el problema "excede por completo a la propia planta" y se ha convertido "en un problema de la comarca".

Recordó que municipios como Navia, Coaña o Villayón están directamente afectados y lanzó un mensaje directo a la multinacional: "Que piensen dos veces lo que van a hacer, porque están jugando con el futuro de toda una comarca".

Queipo defendió que la planta de Navia es "puntera, modélica, con los mayores estándares de calidad de la Unión Europea" y aseguró que no se entiende que una empresa multinacional plantee un recorte de esta magnitud "para reducir costes que ni siquiera están bien justificados".

"No podemos consentir bajo ningún concepto la reducción que se está planteando", afirmó, insistiendo en que están en juego "el futuro de 100 familias en el noroccidente de Asturias".

El domingo, "salgamos todos a la calle"

El dirigente popular anunció que su partido acompañará al comité de empresa "en todas las acciones que quieran realizar” y llamó a la ciudadanía a participar en la manifestación del domingo.

"Que salgamos a la calle para expresar con claridad que Asturias no quiere que se reduzcan 100 puestos de trabajo en Ence Navia", reclamó.

Trabajadores comiendo un pincho la mañana del miércoles, tercer día de huelga. / Ana M. Serrano

También tuvo palabras de apoyo para un trabajador que sufrió un infarto en los últimos días a las puertas de la planta, poniendo de relieve la enorme presión que vive la plantilla.

Queipo estuvo acompañado por acompañado de las alcaldesas de Navia, Ana Isabel Fernández; de Villayón, Estefanía González; y de Coaña, Rosana González; y el alcalde de Tapia, Pedro Fernández, el diputado regional Salvador Méndez y la diputada nacional Esther Llamazares.

En Oviedo, una representación de la FSA-PSOE encabezada por su secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga, se reunió a última hora de la mañana en la sede de la federación con representantes del comité de empresa de Ence Navia, del SOMA-FITAG-UGT y de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Asturias. En este encuentro, Fernández transmitió su solidaridad a la plantilla, dijo que Asturias era una comunidad industrial y recordó el peso de Ence en este perfil.

Un momento de la reunión entre los represantes sindicales de la plantilla y los de la FSA, en Oviedo. / R. A. S.

"Pedimos a la empresa responsabilidad social y una negociación sincera", indicó el representante de la FSA. Además, Fernández pidió a la compañía que explore "todas las opciones posibles" para que no se dé una pérdida efectiva de empleo en la planta naviega.

ERE "salvaje" para CC OO

Desde el ámbito sindical, el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias fue igualmente contundente. Tras trasladar el apoyo y la solidaridad del sindicato, calificó el ERE de "salvaje" y cuestionó su justificación económica.

"No es lógico que una empresa que desde 2022 ha ganado 250 millones de euros presente un ERE para reducir la plantilla en un tercio", denunció. "No lo vamos a consentir".

CC OO destacó la firmeza de la huelga y el respaldo unánime de los trabajadores, así como "una solidaridad en la comarca abrumadora". Reclamó a la empresa que se siente a negociar y busque una salida acordada con el comité.

"Esta planta siempre ha sido ejemplar, hay mano de obra cualificada, hay inversiones y hay futuro", afirmó, recordando además que el sector de la celulosa afronta un 2026 con expectativas de crecimiento.

El presidente del comité de empresa, Javier García (derecha), con el representanes sindical de CC OO Asturias, José Manuel Zapico, a las puertas de la fábrica. / Ana M. Serrano

El dirigente sindical cerró su intervención con un doble llamamiento: a las fuerzas políticas de la Junta General del Principado para que impulsen una declaración institucional de apoyo, y a la ciudadanía para que el domingo salga a la calle. "Los trabajadores no solo están peleando por su puesto de trabajo, están peleando por el futuro de la comarca", apuntó.

Una plantilla "muy implicada"

El comité de empresa, con Javier García al frente, trasladó a los representantes políticos y sindicales su preocupación por lo que califican como un "auténtico drama social". En los piquetes, el cansancio empieza a notarse.

"La implicación de la plantilla es muy alta", reconocen desde el comité. Hay trabajadores que pasan entre 14 y 16 horas diarias en las entradas de la fábrica, durmiendo a ratos, soportando la lluvia y el frío y comiendo pinchos.

Cartelería contra el ERE de Ence-Navia en las luminarias de la carretera que lleva a la planta. / Ana M. Serrano

"Uno de cada tres puede verse afectado por este ERE y verse en casa", advirtió García, que recordó que se trata de una plantilla joven, renovada casi por completo entre 2008 y 2009.

Noticias relacionadas

Las negociaciones entre los trabajadores y la empresa empezarán el lunes, entre tanto, la fábrica permanece parada y solo trabaja una brigada para potenciales emergencias.