El restaurante asturiano que convierte el pez más despreciado de España en un manjar, según resalta la Guía Michelin

En Asturias se llama muil, fuera se conoce más bien como múgil o lisa. Un restaurante del occidente de la región ha convertido este pez, que es el más despreciado de España, en un manjar, según coinciden las guías Michelin y Repsol. Se trata de Ferpel Gastronómico, en Ortiguera (Coaña), que ostenta una estrella. Su cocinero, Elio Fernández, es un firme defensor de este pescado: "Se considera al muil un pez sucio, cuando no lo es. Como todo lo que hay en el mar igual que otros peces".

La Guía Michelín describe así su cocina: "Si buscas un restaurante sorprendente, acércate hasta Ferpel, pues aquí miman el producto autóctono desde la sencillez, exaltando siempre cada sabor. El chef Elio Fernández, natural de esta tierra, vive su profesión desde un compromiso total con el mundo rural y con su familia, los dos pilares sobre los que sustenta el trabajo a la hora de ofrecernos una cocina actualizada, pero de raíces, que nos haga sentir la tierra asturiana".

Así son sus menús

La experiencia, describen en la popular guía, "se inicia con unos aperitivos, primero en la zona de pastelería, donde elaboran el pan cada mañana, y luego en la misma cocina, donde son servidos directamente por el chef-propietario. Ya en el comedor del piso superior, con fantásticas vistas, podemos seguir descubriendo los platos de sus menús (hay dos opciones: El Ribeiro y A Figueira)".

Entre los productos más singulares de Ferpel está el muil, además de la ostra del Eo, el erizo de mar y los embutidos artesanales de la fábrica San Lorenzo.

Respeto por el medio ambiente

La Guía Repsol también pone por las nubes a Ferpel Gastronómico: "Elio Fernández ama Asturias, respeta el mundo rural, el mar y sus medios de vida, apuesta por pequeños productores y muestra su grandeza cuando dota de valor gastronómico a aquello que en ocasiones se desprecia por no tenerlo económico, caso del muil y la gallina vieja".

Elio Fernández no ha recibido más que satisfacciones desde que en 2015 decidió tomar las riendas del negocio de sus padres en Ortiguera y darle una completa vuelta. En 2022 recibió la codiciada estrella. "Ha sido una sorpresa, piensas en ello a veces pero cuando llega no estás preparado. Es demasiada la emoción, aún no me lo creo. No es fácil llegar hasta aquí. Me quedo con poner mi pequeño pueblo, Ortiguera, y Coaña en el foco mundial", manifestó entonces.