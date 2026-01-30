Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia

Un camión cisterna cargado de leche ha volcado este viernes, sobre las 13.30 horas, en la Autovía del Cantábrico, muy cerca de La Caridad (El Franco), bloqueando el tráfico en sentido Galicia y provocando retenciones en dirección a Oviedo, con un carril cortado.

Por causas que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, volcando y perdiendo la cuba en el otro sentido de la marcha. El camión circulaba en sentido Oviedo, donde perdió la cuba, mientras que la caja del conductor acabó volcada y ocupando los dos carriles que van hacia Galicia, provocando el derrame de una gran cantidad de leche y gasoil sobre la calzada. El accidente tuvo lugar en los puntos kilométricos 488-489.

EN IMÁGENES: El vuelco de un camión cisterna de leche en la A-8 / LNE

Trasladado al Hospital de Jarrio

El conductor, vinculado a la empresa Reny Picot, ha resultado herido leve. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado fue trasladado por la UVI Móvil al Hospital de Jarrio.

Según los testigos del accidente, el arcén estaba "sucio y mojado" y "al pisarlo, se le fue el vehículo". El suceso ha obligado a cerrar la A-8 en sentido Galicia. En su lugar, los coches están siendo desviados por la carretera N-634 (salida de La Caridad). Mientras, en dirección Gijón/Oviedo se ha podido habilitar un carril de paso, mientras se retira la cuba.

Bomberos y Guardia Civil

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13.26 horas. En la llamada se indicó que había volcado un camión que transportaba leche y el conductor estaba dentro. De inmediato se movilizó al Jefe de Zona Noroccidental y a cuatro efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Barres. Una vez en la zona, los bomberos comprobaron que el conductor del vehículo ya estaba fuera.

Los efectivos procedieron a controlar una fuga de gasoil del camión y canalizaron la fuga de leche, de la cisterna, producida a raíz del accidente. También realizaron tareas de limpieza de la calzada y regulación del tráfico.

La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar de los hechos con dos patrullas y un equipo UNIS del destacamento de tráfico de Luarca. Se activaron los paneles informativos en la autovía para avisar del accidente.

Otro accidente de tráfico en Tineo

Por otro lado, en Tineo, un varón ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico en la AS-217, en la salida a Pola de Allande. El afectado fue evacuado por el médico de Tineo, en la ambulancia de soporte vital básico local, al Hospital de Cangas del Narcea. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, su pronóstico es reservado.

Noticias relacionadas

El suceso se produjo sobre las 12.40 horas. En la llamada al 112 se indicó que se había producido una colisión entre un camión y un turismo. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos con base en Tineo, que se trasladaron con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro. Una vez en la zona, los efectivos sacaron del coche al hombre con la tabla.