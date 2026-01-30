Comienza la esperada remodelación del paseo de La Guardia, en Tapia (y así está ahora mismo el icónico mirador de Os Cañóis)

Comienza la esperada obra de remodelación de la fachada marítima de Tapia, una actuación que se adjudicó en 345.507 euros a la empresa New Construction y que busca mejorar y potenciar el paseo de La Guardia. Su primera intervención ha sido demoler el icónico mirador de Os Cañóis que cambiará radicalmente de imagen. De momento, se utilizará como zona de acopio de los materiales de obra, pues los trabajos de reforma comenzarán por la zona de abajo, en el entorno de la casa del mar.

La obra debe estar finalizada a fecha de 31 de mayo y, según precisa el Alcalde, Pedro Fernández, la empresa irá cerrando el paseo por tramos, según vaya acometiendo los trabajos. Su planteamiento fui iniciar por la zona baja del paseo, en el entorno de la casa del mar e ir subiendo en dirección a Os Cañóis, donde quedarán establecidas las casetas de obra durante estas semanas.

Vista del mirador derruido. / T. Cascudo

Aunque impresiona el mirador derruido, el Gobierno local defiende que mejorará sustancialmente su aspecto. Además, señalan que el espacio de 1.037 metros cuadrados tal y como está hoy en día carece de valor histórico. "Va a quedar un espacio accesible", señala el Alcalde. No en vano, la obra contempla la eliminación de todos los muros y desniveles del mirador, generando un espacio verde más accesible.

Eso sí, concreta, se mantendrán los elementos distintivos de este espacio como el cañón que preside el mirador o las réplicas de los faros de Tapia. Y se incorporará un nuevo elemento: un banco especial para disfrutar de las vistas. "Aprovechando el desnivel donde termina el actual muro exterior del mirador se colocará un banco de 28 metros de largo para disfrutar de las vistas al mar. Se busca generar un espacio más natural e integrado con el entorno", señaló el Alcalde.

La zona baja del paseo por donde comenzará la obra. / T. Cascudo

La renovación integral del paseo, con la renovación de las conducciones, supondrá un cambio estético importante a una de las zonas más visitadas de la villa. Se actuará en los principales miradores del paseo, que se dotará de una barandilla de acero inoxidable que dará uniformidad a esta senda.