Cuarto día de huelga en la fábrica de Ence en Navia: "Vamos a luchar hasta el final por cada empleo"

Ni el frío, ni la lluvia mueve al piquete que hace guardia, día y noche, a las puertas de la factoría naviega Ence. La plantilla está volcada con la huelga iniciada el martes y que busca frenar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea la empresa y que afectará a un tercio de la plantilla. El comité de empresa lo califica de "injusto y desproporcionado" y, por eso, están volcados en la batalla.

"El seguimiento de la huelga es total, es tal la implicación de la gente que hay que pedirles que vayan a casa a descansar porque se pasan horas aquí, día y noche. La determinación es tal que de aquí no nos sacan ni con una bomba, vamos a luchar por cada empleo, por cada familia porque este ERE es un atentado contra la comarca", señala el presidente del comité, Javier Zardaín.

Trabajadores frente a la fábrica, este viernes. / T. Cascudo

Muchas reuniones

Zardaín y su equipo han mantenido en los últimos días numerosas reuniones con responsables políticos de toda la comarca y, subraya, el apoyo "es total". Por eso, augura una manifestación histórica para este domingo, cuando se mostrará en la calle el respaldo con el que cuenta la plantilla, de casi 400 trabajadores.

"El apoyo es total en el ámbito social, pero también en el político. Se han dado cuenta de que no es solo un ERE, es un atentado al tejido económico de la comarca porque la empresa no tiene justificación para este drama de eliminar a un tercio de la plantilla. Es un ERE injusto y desproporcionado para una fábrica que es competitiva, es la joya de la corona y ha generado caja", subraya el líder de la plantilla.

Sin embargo, la postura de la compañía es opuesta. Señalan que tras acumular "cuatro trimestres consecutivos de pérdidas", deben aplicar el denominado Plan de Eficiencia y Competitividad. Este documento, añaden, se desarrollará durante el periodo 2026-2027 y permitirá "reforzar la sostenibilidad y competitividad de la compañía en un entorno especialmente exigente". La plantilla considera que esta hoja de ruta supondrá "precarizar el empleo" y augura la apuesta por la subcontratación.

"Enorme respaldo"

Javier Zardaín señala que si se aplica este ERE muchas cosas van a cambiar en Navia: "Si se aplica aquí se va a romper algo, habrá un antes y un después porque se va a destruir esa licencia social que se le daba a la fábrica". En este sentido, pone de manifiesto el enorme apoyo que perciben de toda la comarca: "El apoyo está siendo enorme y nos ha llegado al corazón. La plantilla no lo va a olvidar".

En la jornada de este viernes, el comité no tiene reuniones externas, aprovechará la jornada para reforzar el piquete y analizar la situación. También para preparar la manifestación del domingo. La cita es a las 12:00 horas en la estación de autobuses de Navia. Desde allí partirá la movilización hasta el Ayuntamiento.