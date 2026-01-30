La empresa familiar asturiana muestra su buen hacer en Navia con esta exposición en El Liceo

La Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS) continúa con los actos para celebrar su primer cuarto de siglo de historia. Si a finales de año estrenó en Oviedo una exposición que muestra el recorrido de este colectivo que agrupa a casi ochenta grupos familiares asociados y da empleo a casi 40.0000 personas, ahora recala en Navia. La muestra se podrá visitar en el espacio cultural El Liceo hasta el próximo 12 de marzo.

El acto inaugural tuvo lugar el jueves y contó con la Alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, y el presidente de AEFAS, Íñigo Cabal. La Alcaldesa agradeció la presencia de la muestra e hizo hincapié "en la importancia de las empresas familiares, también en la comarca, como parte esencial del tejido industrial". Por su parte, Cabal se refirió a la muestra como una iniciativa dar a conocer el “intenso trabajo que desarrollan las empresas familiares, cuyo objetivo es el arraigo y la pervivencia”.

Cabal subrayó que la empresa familiar "no solo sustenta mayoritariamente el empleo privado en España -y también en Asturias-, sino que generan también un porcentaje muy elevado del PIB".

La exposición muestra, en paneles, los hitos de Aefas en sus 25 años de historia (su fundación en 2000, la creación del premio “Familia empresaria de Asturias”, la obtención de la Medalla de Plata de Asturias en 2009, la creación del Forum de Jóvenes, el programa Empresa Familiar en las Aulas que ha llegado a 2.000 escolares o la creación de la cátedra) y una breve historia ilustrada de los 78 grupos familiares que forman parte de la asociación y de los que dependen más de 230 empresas de los sectores agroalimentario, químico, construcción, inmobiliario, ingeniería, transporte, logística, medicina, eléctrico, naval, maderero, publicidad, hostelería, seguros, ferroviario, embalajes, alquiler de material, consultoría, servicios legales y otros servicios.