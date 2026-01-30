El fuerte viento azota al Occidente: cortados los accesos al parque eólico del Alto del Palo por el riesgo de desprendimiento de una de las palas

El Ayuntamiento de Allande alerta del riesgo existente en el parque eólico del Alto del Palo. A consecuencia de las "fuertes rachas de viento" registradas en la zona una de las aspas de la torre número 54 corre riesgo de desprenderse. Es la razón por la que la compañía responsable del parque, EDP, ha cerrado "por motivos de seguridad" los accesos a la instalación.

El consistorio señala que tuvo parte de la situación a través del 112, una información que confirmó la empresa EDP. La compañía eléctrica ha cerrado el acceso a esta torre afectada. En concreto, precista el Consistorio, "se ha procedido al cierre del camino de acceso a partir del aerogenerador número 53, hasta nuevo aviso".

Dado el peligro existente, el Ayuntamiento pide a los usuarios y a los vecinos de la zona "que extremen la precaución y respeten las medidas de seguridad, evitando transitar por el área afectada".