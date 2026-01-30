Malestar en Allande por la situación del servicio de Correos: "A día de hoy tenemos una sola cartera para todo el concejo, el quinto en extensión de Asturias"

El Ayuntamiento de Allande pide explicaciones a la Delegación de Gobierno tras quedarse sin el servicio de enlace con la oficina de Cangas del Narcea y contar actualmente con una sola profesional para cubrir todo el concejo, uno de los más extensos de Asturias. Exigen a la delegada "que interceda" resuelva esta situación "con la mayor premura".

En el escrito remitido este jueves a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, el Ayuntamiento expone que el día 18 de enero concluyó el servicio de enlace entre las oficinas, al vencer el contrato de la persona contratada para esta tarea. Se optó por asignar el enlace a una de las dos carteras que hay para todo el concejo, en concreto a la cartera titular. Sin embargo, esta profesional quedó de baja el día 22. "Desde el pasado 22 de enero, este servicio con Cangas se encuentra suspendido, como consecuencia de la finalización de un contrato que no fue renovado y de la posterior baja de la cartera titular, sin que se haya procedido a cubrir dicha plaza", señala el Gobierno local, que subraya la gravedad del problema.

"Sin correspondencia"

"Durante esta semana, no se ha dado curso a ningún tipo de correspondencia saliente de Pola de Allande, incluyendo no solo las comunicaciones entre particulares, sino el correo postal de las distintas Administraciones públicas, siendo el caso más grave el de las comunicaciones postales de la administración sanitaria", subraya la misiva enviada por el Gobierno local. "Todo ello se agrava por la extensión del concejo, su orografía y las dificultades de comunicación en esta época del año, lo que evidencia la insuficiencia del servicio actual", apunta el Gobierno local, dejando claro que actualmente hay una sola cartera operativa para todo el concejo