"Tierra que inspira, tierra que une", el lema de la Feria de Muestras de Tineo, que llega en mayo

Tineo acaba de dar el pistoletazo de salida a su Feria de Muestras, prevista para el puente del 1 de mayo y cuyo lema será "Tierra que inspira, feria que une". Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 2 de febrero y, de momento, el Consistorio ya cuenta con 140 empresas preinscritas para el certamen.

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, explica que todos los años se da preferencia a las firmas que habitualmente confían en la cita tinetense. De esas firmas habituales, ya hay 140 confirmadas. Sin embargo, hay cincuenta empresas más en reserva, a las que se les dará entrada en función de las disponibilidades de espacio. Hay que tener en cuenta que en la edición de 2026 hubo un total de 170 expositores.

El Ayuntamiento señala que la cita tinetense es una referencia no solo para Tineo, sino para toda Asturias. Esta semana se desveló el cartel anunciador de esta trigésimo sexta edición, así como el lema, que "es un guiño directo al concejo de Tineo y a todo aquello que lo define: su cultura y tradiciones, la ganadería, sus paisajes, la gastronomía y el producto local de calidad". Estos valores, añaden, "están profundamente arraigados en el día a día de los tinetenses y que inspiran una forma de vida vinculada a esta tierra".

Un evento que une la esencia del concejo

El cartel de esta edición, que se inaugurará el 1 de mayo y estará abierta hasta el día 3, apuesta por un "diseño claro, reconocible y representativo, capaz de mostrar de un solo vistazo qué es la feria y cómo se vive, reflejando fielmente su esencia". Exponen los autores que siguiendo el concepto de "punto de encuentro" por el que se apostó en la pasada edición, el cartel de este 2026 "refuerza la idea de que la feria no solo reúne a amigos y familias, expositores y visitantes, sino que une toda la esencia de Tineo, convirtiéndose durante tres días en su mejor escaparate".