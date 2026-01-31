Los apicultores asturianos se reúnen en Belmonte para abordar los temas que preocupan al sector: la avispa asiática y el ácaro de la varroa

Las IV Jornadas Apícolas de Belmonte de Miranda reunieron este sábado a 150 apicultores de todas las asociaciones asturianas, así como representantes de Promiel y de la IGP Miel de Asturias. El evento contó con varias ponencias en las que se abordaron las principales problemáticas del sector: la presión de la avispa asiática y el ácaro de la varroa.

El presidente del colectivo organizador, la Asociación apícola Belmonte Somiedo, José Ramón Blasón, asegura que el objetivo de las jornadas es incidir en los problemas que afectan a la apicultura. “La velutina este año fue muy problemática, repuntó e hicieron desaparecer colmenares, por eso pedimos que intenten poner más medios para atajar a esta especie invasora”, expuso Blasón, que recordó que en la pasada campaña la producción se redujo un 50 por ciento, por esta razón y por la incidencia de la sequía.

Así la primera ponencia fue “Operativo de control de vespa velutina en Asturias”, a cargo de Eloy Álvarez Ron, del Centro de alerta y control de plagas y especies invasoras. Le siguió la charla “Importancia del control integral del ácaro varroa” a cargo de Lola Moreno, veterinaria de ESPA U.C.M. y responsable de la Asociación de Apicultores de Guadalajara. La varroa es otro de los temas recurrentes en este tipo de jornadas, ya que “siempre ocasiona problemas y se hace resistente a los tratamientos”, explica Blasón.

Asistentes a las Jornadas Apícolas de Belmonte. / Ayuntamiento de Belmonte de Miranda

Por la tarde, el formador apícola de la Asociación de Apicultores Burgaleses, Joseba Legarreta Ateka, habló sobre el manejo con las charlas: “Apicultura productiva con responsabilidad medioambiental” y “Manejos para una mejora de la productividad a través del cuidado de la salud y condiciones de las abejas y su entorno”.

Un broche a la jornada que “siempre viene bien porque se aprenden cosas nuevas y también se aborda cómo poder atajar la varroa”, detalla el José Ramón Blasón, que destaca que la celebración de esta jornada, además de los conocimientos que logra acercar a los apicultores, también consigue dinamizar la villa belmontina. “Se da a conocer el pueblo y su gastronomía”, enfatiza.