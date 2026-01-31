Avance importante para resolver el problema de goteras en el polideportivo de Navia

El problema de goteras que padece el polideportivo de Navia y que afecta gravemente a la actividad deportiva está más cerca de solucionarse. El Ayuntamiento de Navia acaba de adjudicar el contrato para la redacción del proyecto de sustitución de la cubierta del polideportivo, una infraestructura que, añade el Gobierno local, presenta "desde hace años problemas de goteras derivados de su mal estado".

El equipo de gobierno es consciente de que los usuarios de la instalación demandan desde hace tiempo una solución y, añaden, "con esta adjudicación se dan los primeros pasos necesarios para abordar la sustitución completa de la cubierta, con el objetivo de que las obras puedan ejecutarse a lo largo de 2026".

El Ayuntamiento expone que este proyecto debe estar listo en un plazo de dos meses. "Seguimos trabajando para mejorar unas instalaciones deportivas más seguras, funcionales y adecuadas para todos", indican.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que este problema de las goteras afecta especialmente al club Baloncesto Navia, de hecho, la entidad, que cuenta con un equipo en la Tercera FEB se vio obligado el año pasado a suspender un partido y desplazarse a Luarca para jugar. No en vano, el agua que se filtra a la pista la deja inutilizada para la práctica deportiva.