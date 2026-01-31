Avance importante para resolver el problema de goteras en el polideportivo de Navia
El consistorio encarga la redacción del proyecto de la nueva cubierta y espera que las obras pueden ejecutarse este año
El problema de goteras que padece el polideportivo de Navia y que afecta gravemente a la actividad deportiva está más cerca de solucionarse. El Ayuntamiento de Navia acaba de adjudicar el contrato para la redacción del proyecto de sustitución de la cubierta del polideportivo, una infraestructura que, añade el Gobierno local, presenta "desde hace años problemas de goteras derivados de su mal estado".
El equipo de gobierno es consciente de que los usuarios de la instalación demandan desde hace tiempo una solución y, añaden, "con esta adjudicación se dan los primeros pasos necesarios para abordar la sustitución completa de la cubierta, con el objetivo de que las obras puedan ejecutarse a lo largo de 2026".
El Ayuntamiento expone que este proyecto debe estar listo en un plazo de dos meses. "Seguimos trabajando para mejorar unas instalaciones deportivas más seguras, funcionales y adecuadas para todos", indican.
Cabe recordar que este problema de las goteras afecta especialmente al club Baloncesto Navia, de hecho, la entidad, que cuenta con un equipo en la Tercera FEB se vio obligado el año pasado a suspender un partido y desplazarse a Luarca para jugar. No en vano, el agua que se filtra a la pista la deja inutilizada para la práctica deportiva.
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI