Herido grave al sufrir una descarga eléctrica en un transformador de Tineo

Un hombre ha resultado herido grave después de sufrir una descarga eléctrica cuando trabajaba en un transformador situado en la zona del Puente de Tuña, en Tineo, en la pista que sube al pueblo de Santa Marta. El suceso se produjo pasadas las cinco de la tarde y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Tineo y la UVI móvil del área sanitaria II, con base en el hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, que trasladó al herido al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

Según los servicios de emergencia, el herido presentaba múltiples quemaduras de segundo y tercer grado y politraumatismo debido a la caída sufrida desde la torre, desde una altura que se estima de unos cuatro metros. No obstante, el hombre fue trasladado al hospital “en estado grave pero consciente”.

La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias del accidente, para determinar si se trata de un accidente laboral, como inicialmente se presupone, o si el herido se encontraba manipulando la infraestructura por otras razones.

En Tuña, población próxima al lugar del suceso, los vecinos notaron que a media tarde falló el suministro eléctrico durante unos segundos, pero sin saber las causas a las que se debía y que ahora unen a que pudiera tener que ver con el momento en el que se produjo el accidente.