Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Herido grave al sufrir una descarga eléctrica en un transformador de Tineo

El hombre sufrió múltiples quemaduras de segundo y tercer grado y politraumatismo

Acceso a la pista de Santa Marta desde el Corredor del Narcea, donde se produjo el suceso.

Acceso a la pista de Santa Marta desde el Corredor del Narcea, donde se produjo el suceso. / Google maps

Demelsa Álvarez

Tineo

Un hombre ha resultado herido grave después de sufrir una descarga eléctrica cuando trabajaba en un transformador situado en la zona del Puente de Tuña, en Tineo, en la pista que sube al pueblo de Santa Marta. El suceso se produjo pasadas las cinco de la tarde y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Tineo y la UVI móvil del área sanitaria II, con base en el hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, que trasladó al herido al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

Según los servicios de emergencia, el herido presentaba múltiples quemaduras de segundo y tercer grado y politraumatismo debido a la caída sufrida desde la torre, desde una altura que se estima de unos cuatro metros. No obstante, el hombre fue trasladado al hospital “en estado grave pero consciente”.

La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias del accidente, para determinar si se trata de un accidente laboral, como inicialmente se presupone, o si el herido se encontraba manipulando la infraestructura por otras razones.

Noticias relacionadas

En Tuña, población próxima al lugar del suceso, los vecinos notaron que a media tarde falló el suministro eléctrico durante unos segundos, pero sin saber las causas a las que se debía y que ahora unen a que pudiera tener que ver con el momento en el que se produjo el accidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
  4. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  5. ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
  6. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  7. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  8. Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento

Fumata blanca en el Avilés: este es el movimiento que ha permitido inscribir a su último fichaje

Fumata blanca en el Avilés: este es el movimiento que ha permitido inscribir a su último fichaje

Herido grave al sufrir una descarga eléctrica en un transformador de Tineo

Herido grave al sufrir una descarga eléctrica en un transformador de Tineo

LaLiga: Elche - Barcelona, en directo

LaLiga: Elche - Barcelona, en directo

Marcelino Cortina, CEO de la tecnológica Treelogic, que salió a bolsa: «Ahora el sector TIC de Asturias llama la atención, antes no pintábamos nada»

Marcelino Cortina, CEO de la tecnológica Treelogic, que salió a bolsa: «Ahora el sector TIC de Asturias llama la atención, antes no pintábamos nada»

LaLiga: Levante - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga: Levante - Atlético de Madrid, en imágenes

El Santa Olaya triunfa en el Nacional de larga distancia: Mario Méndez pulveriza la mejor marca de España en los 5.000 metros

El Santa Olaya triunfa en el Nacional de larga distancia: Mario Méndez pulveriza la mejor marca de España en los 5.000 metros

Los galardones "Marino Gutiérrez" premian la innovación, la tradición y los valores humanos: estas son las personas y entidades distinguidas

Los galardones "Marino Gutiérrez" premian la innovación, la tradición y los valores humanos: estas son las personas y entidades distinguidas

Habaneras con una cubana de Camagüey en Luanco

Habaneras con una cubana de Camagüey en Luanco
Tracking Pixel Contents