Éxito de público del primer festival dedicado al maíz y que se celebró en Tapia de Casariego

"Los eventos en temporada baja sirven para dinamizar las poblaciones y desestacionalizar", destaca el alcalde tapiego, Pedro Fernández

El cocinero Miguel Sierra durante el showcooking.

Demelsa Álvarez

Tapia de Casariego

Tapia de Casariego estrenó con éxito el nuevo festival cultural “Maixeira”, que pretende moverse por los nueve concejos del Parque Histórico del Navia. El tema central del festival es el maíz. Precisamente, Tapia fue el primer lugar de Europa donde se sembró este cereal. Fue el almirante Gonzalo Méndez de Cancio quien trajo la semilla de América y lo sembró en una finca de su casa tapiega, donde a día de hoy se sigue cultivando.

El alcalde del municipio, Pedro Fernández, asegura que la jornada ha sido “un éxito de público” y que sirve para demostrar que “los eventos organizados en temporada baja sirven para dinamizar las poblaciones y desestacionalizar”.

Ambiente en la carpa del festival durante el mediodía. / T. Cascudo

Una carpa, situada en la plaza de Campogrande, albergó el grueso de la actividad del festival. En ella se dieron cita diez puestos que ofrecieron productos de alimentación y mostraron oficios tradicionales. Además, hubo showcooking a cargo de Jonathan González Ovalle, de Pastelería Cabo Busto y Miguel Sierra, maestro pastelero y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria del Maíz Asturiano (Tarucu). Los asistentes también pudieron disfrutar de una comida popular a base de tortos de maíz, picadillo y fereixolos.

Durante la tarde, la actividad en la carpa se mantuvo y a su vez en el auditorio se celebraron unas mesas redondas sobre el maíz. El grupo de música Clandestías fue el encargado de poner música al inicio de los encuentros.

El primer encuentro fue "El maíz y la vida rural: memoria, paisaje y comunidad", moderado por la directora del Museo Etnográfico de Grandas, Susana Hevia, y en el que participaron el arqueólogo Jesús López y el investigador Javier Fernández Catuxo. El segundo encuentro llevó por título "Del campo a la mesa: el maíz como sabor y tradición" y contó con la participación de Miguel Sierra, Héctor González y Elio Fernández. Finalmente, el tercer encuentro fue "Tierra del Maíz: cuando la identidad se convierte en experiencia" y en él participaron Jorge Vallina y Beatriz Martín. La cita se cerró con el concierto a cargo del grupo Naán.

Ambiente en la carpa del festival durante el mediodía. / T. Cascudo

La actividad finaliza este domingo con una ruta cultural guiada gratuita que incluye una visita guiada al Museo Etnográfico de Grandas de Salime y a Argul, con una parada en San Esteban, con salida y regreso desde Tapia de Casariego.

El festival “Maixeira” forma parte del proyecto Ruta Tierra del Maíz, una iniciativa turística liderada por el Ceder Navia-Porcía, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

