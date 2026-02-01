El sindicato CC OO explica en Tineo cómo funciona el Centro de información de personas trabajadoras extranjeras
La charla se llevará a cabo en la Casa de Cultura, este lunes a las 11.30 horas, abierta al público en general
El sindicato CC OO organiza este lunes en Tineo una charla informativa donde explicará el funcionamiento del Centro de información de personas trabajadoras extranjeras y las cuestiones administrativas sobre las que se asesora.
El encuentro informativo, que se desarrollará en la Casa de Cultura tinetense a las 11.30 horas, se organiza a través de la Unión Comarcal del Suroccidente y del área de Políticas Públicas y de Protección Social de CC OO de Asturias.
El sindicato explica que se hablará sobre la regularización extraordinaria propuesta por el Gobierno central. Para CC OO la medida supone “una salida a cientos de miles de personas que viven y trabajan aquí y ansían regularizar su situación y abandonar la precariedad”, detallan.
En el acto tomarán la palabra Ana Belén García Losada, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO de Asturies; Beatriz Egido, secretaria general de la Unión Comarcal del Suroccidente; y Berta Suárez, trabajadora del Centro de Información a Trabajadores y Trabajadoras Extranjeras (CITE) de CC OO.
