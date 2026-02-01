Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sindicato CC OO explica en Tineo cómo funciona el Centro de información de personas trabajadoras extranjeras

La charla se llevará a cabo en la Casa de Cultura, este lunes a las 11.30 horas, abierta al público en general

Entrada a la Casa de Cultura de Tineo.

Entrada a la Casa de Cultura de Tineo. / Google maps

Demelsa Álvarez

Tineo

El sindicato CC OO organiza este lunes en Tineo una charla informativa donde explicará el funcionamiento del Centro de información de personas trabajadoras extranjeras y las cuestiones administrativas sobre las que se asesora.

El encuentro informativo, que se desarrollará en la Casa de Cultura tinetense a las 11.30 horas, se organiza a través de la Unión Comarcal del Suroccidente y del área de Políticas Públicas y de Protección Social de CC OO de Asturias.

El sindicato explica que se hablará sobre la regularización extraordinaria propuesta por el Gobierno central. Para CC OO la medida supone “una salida a cientos de miles de personas que viven y trabajan aquí y ansían regularizar su situación y abandonar la precariedad”, detallan.

En el acto tomarán la palabra Ana Belén García Losada, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO de Asturies; Beatriz Egido, secretaria general de la Unión Comarcal del Suroccidente; y Berta Suárez, trabajadora del Centro de Información a Trabajadores y Trabajadoras Extranjeras (CITE) de CC OO.

