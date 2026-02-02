La gran manifestación en Navia contra los despidos en Ence une a la comarca y a los partidos: el Principado "vigilará" si se cumplen los compromisos por las ayudas recibidas

"Muchísimas gracias, de todo corazón". Emocionados y entre aplausos, los casi 400 trabajadores de Ence marcharon ayer por las calles de Navia arropados por sus vecinos. El motivo de la movilización es un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un tercio de la plantilla.

"Lo que se está haciendo es una injusticia", comentaba en medio de la marcha Cioni Fernández. "Yo tengo a dos sobrinos dentro, pero aunque no me tocase de cerca, habría venido igual a apoyarles", aseguró. Junto a ella, José Manuel Rico observaba a la multitud. "Estoy muy orgulloso de mi pueblo y de la comarca en general", celebró.

La marcha, oganizada por los sindicatos USO y Comisiones Obreras, comenzó en la estación de autobuses de Navia y desembocó en la plaza del Ayuntamiento de la localidad. Estuvo cifrada en 4.000 asistentes, según datos oficiales. A su paso por las calles de la localidad, los trabajadores eran jaleados por sus vecinos. "Esto no afecta solo a los que están dentro de la empresa, es algo que daña, de una forma u otra, a toda la comarca", comentó Patricia Fernández, cuyo marido lleva 18 años en Ence-Navia.

Ya en el consistorio, Javier García, presidente del comité de empresa de Ence-Navia, leyó un discurso que recogía el sentir de la plantilla: "Este ERE es un suicidio social". "Esta manifestación nace de la indignación, pero también del dolor", subrayó, antes de pasar a las cifras. "La fábrica ha generado 250 millones de euros en beneficios en los últimos cuatro años y ha recibido más de 53 millones de euros en subvenciones públicas desde 2021", enfatizó, y añadió: "Nos hablan de pérdidas, pero los números los delatan".

No saben quiénes serán los que se queden sin empleo, pero sí cuántos: 96. "Nos piden que les firmemos un cheque en blanco sobre el futuro de 100 familias", denunció García.

La plantilla aún no conoce los nombres propios de los despidos. Se trata de una estrategia para mantener la unidad de un colectivo con "gran tradición familiar". Sospechan que quieren acabar con ese arraigo para traer una subcontrata. "Vemos cómo subcontratas portuguesas ofertan nuestros puestos de trabajo", se quejó García.

La manifestación contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. En la marcha estuvieron presentes el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos; el presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo; el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares; la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé; y el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. También acudió la alcaldesa de Navia, la popular Ana Isabel Fernández, quien reivindicó a Ence como empresa "clave" para el empleo y el desarrollo de la comarca noroccidental y definió la manifestación como un "respaldo colectivo para fortalecer la posición de los trabajadores en plena negociación".

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, aseguró que la apuesta de Ence por un cambio de modelo productivo y por la modernización "no puede llevar aparejadas regulaciones de empleo". Desde el Gobierno de Asturias apuestan por el diálogo social. El propio Adrían Barbón aseguró ayer, en el acto del 125º aniversario de la FSA, que le "preocupa" Ence: "Pedimos que se abra una negociación cierta, rigurosa, para el mantenimiento del empleo, para la defensa de sus derechos, de los derechos de la industria y de la industrialización de todo el occidente. Cuentan con nosotros (FSA) y no están solos, que sepan que este partido los tiene muy presentes. Los apoyamos en su reivindicación y su negociación".

Asimismo, Marcelino Marcos avanzó que el Ejecutivo del Principado "va a estar vigilante" sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Grupo Ence, ya que, según reconoció, "ha recibido ayudas públicas".

En los mismos términos se manifestó el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien anunció que su partido pedirá explicaciones en el Congreso de los Diputados y en la Junta General para esclarecer las ayudas públicas recibidas por la empresa, al tiempo que calificó de "enorme injusticia" el ERE planeado por la empresa, a la que pidió que "recapacite y retire" el expediente.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, considera la situación que atraviesa la factoría de Ence en Navia como la "consecuencia directa de políticas ecotóxicas" y de una "subida constante de impuestos que no crean riqueza, sino que la destruyen".

El portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, reclamó al Ejecutivo autonómico que articule mecanismos de diálogo para frenar un ERE "injustificado y perjudicial" que fomenta la precariedad laboral y que "no beneficia a nadie".

Entre tanto, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé exigió al Gobierno regional que "medie para evitar el despido de 96 personas". Asimismo, Tomé reclamó "políticas que aseguren el compromiso de las empresas con el territorio asturiano".

En similares términos se pronunció el portavoz de Convocatoria por Asturies en el Parlamento asturiano, Xabel Vegas, quien denunció la "amoralidad" de una empresa con "beneficios" que recibe ayudas públicas.