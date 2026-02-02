Los guilandeiros de Tineo ya están listos para salir: esta es la fecha y los pueblos que podrán disfruta de la comparsa

Villatresmil y Cezures son los pueblos tinetenses que este año recibirán la visita de los guilanderios, la mascarada de invierno de Tineo recuperada a través de la tradición oral por los músicos e investigadores Rosa Fernández Delgado y Elías Veiga y que suma una treintena de personajes. La diversión de la comparsa recorrerá las calles de ambas localidades y al final se podrá ver la representación de su comedia “El Casorio”, que se encargan de oficiar el cura y el diablo.

Será el próximo sábado 7 de febrero cuando los atuendos de los guilandeiros volverán a salir a la calle. Unos disfraces que siguen haciéndolos siguiendo la tradición, utilizando pieles, escayola o cartón para realizar las máscaras, tal y como se hacían antaño. “Nosotros nos encargamos de hacer la mayoría de las máscaras porque por el trabajo de campo sabemos cómo realizarlas, pero el resto de participantes se involucran mucho recogiendo materiales por los pueblos, pieles, pelos de caballo…”, explica Rosa Fernández, que asegura que siempre han querido mantenerse muy fieles a la tradición.

Este año la comparsa recuperará dos personajes que hacía tiempo que no formaban parte de ella: la gitana y el ceniceiru. Además, volverán a contar con la compañía musical del conocido gaitero Vicente Prado Suárez, "El Pravianu".

Cantera y unión de los pueblos

Los guilandeiros volvieron a salir por los pueblos de Tineo hace 14 años y sus impulsores se alegran de lo buena acogida que ha tenido la iniciativa. Tienen lista de espera para formar parte de la comparsa, pero tienen que mantenerla en unos treinta componentes debido a la limitación del transporte para trasladarse. Además, cuentan con cantera, ya que algunos integrantes comenzaron siendo niños y a pesar de ir cumpliendo años siguen vinculados a los guilandeiros e interpretando personajes con más peso dentro de representación. Algo que anima a Rosa Fernández y Elías Veiga a continuar trabajando y a pensar que habrá relevo generacional para mantener la tradición viva.

Desfile de los guilandeiros por las calles de Obona, en 2025. / D. Álvarez

También subrayan el efecto que tiene la salida de los guilandeiros en los pueblos que visitan. “Para muchos sirve de estímulo, vuelven a juntarse para organizar la recepción de la visita de los guilandeiros y a partir de ahí en algunos pueblos empiezan a hacer más cosas en conjunto”, subraya Fernández. Este año, la elección de los pueblos fue por propia petición de los vecinos de Villatresmil y Cezures, dos localidades que los guilandeiros no habían visitado aún.

Los organizadores aseguran que los vecinos están preparando su llegada con “mucha ilusión”. “En Villatresmil sabemos que los vecinos hicieron sextaferia para arreglar un poco las calles del pueblo y la escuela, al final somos como un tetro ambulante que va animar al pueblo y la gente participa, lo que también atrae a quienes están viviendo fuera, que ese día hacen lo posible por estar en el pueblo”, cuentan.

“Escuelina de guilandeiros”

Para que esta tradición siga calando en las generaciones más jóvenes, tienen su propia “Escuelina de guilandeiros” que van llevando por los centros educativos del concejo. Este año se estrenarán en el CRA Eugenia Astur-La Espina. El jueves 12 de febrero, los escolares de este colegio rural que tiene escuelas en Tineo y su sede en La Espina (Salas) tendrán un taller de máscaras para conocer más sobre esta costumbre en la que ya los introdujo su profesor de asturiano. “Nos llamaron ellos porque lo trabajaron en clase y para nosotros es muy importante que los maestros les enseñen esto a los nenos, para que se transmita la tradición”, recalcan. Además, tendrán su cita habitual con el colegio de Navelgas, donde comenzó la escuelina, que será el 19 de febrero. En ambos casos, tras el taller de mascaradas, los escolares saldrán desfilando por sus pueblos.

Escuelina de guilandeiros en Navelgas en 2025. / D. Álvarez

Viaje a Portugal

Este año los guilandeiros no podrán guardar sus atuendos tras la salida por Villatresmil y Cerzures, puesto que por segundo año consecutivo han sido invitados a participar en el Carnaval de los Caretos que se organiza en la ciudad portuguesa de Bragança. Será el sábado 14 de febrero y los de Tineo formarán parte de un desfile en el que participan mascaradas de toda la península.

Una invitación que sorprendió el año pasado a los guilandeiros de Tineo y que volvió a hacerlo este año, ya que no sabían que la organización del evento portugués quería volver a contar con ellos. Reconocen que es “muy gratificante” ver como desde otros lugares que tienen mascaradas se valora la que se están haciendo en Tineo para recuperar y conservar la tradición.

En este sentido, la comparsa también recibió invitación para asistir a un festival que se organiza en la isla italiana de Cerdeña, pero que tuvieron que rechazarla por el coste que suponía para la comitiva el viaje.