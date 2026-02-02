Herida la conductora de un turismo en Pola de Allande al chocar con el remolque de un camión
La mujer, de 35 años y vecina del concejo, fue trasladada al hospital comarcal cangués con politraumatismos
Una vecina del concejo de Allande, de 35 años, ha resultado herida de consideración al chocar el turismo que conducía con el remolque de un camión. El suceso se produjo en la carretera AS-219 (Luarca-Pola de Allande), en la entrada de Pola de Allande.
La mujer, única ocupante del vehículo, salía de la capital allandesa, cuando se cruzó con un camión de la empresa maderera José Saiz que perdió el control de su remolque e impactó de lleno contra el turismo. El choque hizo que el coche saliese de la vía, pero la vaya quitamiedos de la carretera evitó su caída.
El accidente se produjo poco antes de las dos y media de la tarde, momento en el que se activó la UVI móvil del área sanitaria II, vinculada al hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, centro hospitalario al que fue trasladada la herida. Según los servicios de emergencia, la conductora, que se encontraba consciente tras el impacto, sufría politraumatismos. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.
Al lugar del suceso también se trasladó la Guardia Civil y operarios de conservación y mantenimiento de carreteras para adecuar la vía tras el suceso, que se mantuvo cortada al tráfico durante parte de la tarde, hasta que se pudo proceder a mover ambos vehículos.
