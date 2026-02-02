Semana clave para la plantilla de Mina Miura en Ibias: han cobrado una nómina y el tiempo corre para cobrar las otras pendientes
El nuevo propietario de la explotación asegura que abonará esta semana las mensualidades pendientes
Los trabajadores de Mina Miura, en Ibias, afrontan una semana de incertidumbre, esperando el pago de las nóminas que se les adeudan.
El empresario Fernando Martínez Blanco, nuevo titular de la explotación tras haber adquirido Carbones de La Vega al leonés Jesús Rodríguez Morán, se comprometió a abonar las nóminas pendientes este lunes, 2 de febrero, aunque en la última comunicación con la plantilla aplazó ese pago a lo largo de esta semana.
Los trabajadores ven con buenos ojos que el pasado fin de semana abonase la primera de las cinco nóminas adeudadas.
En Mina Miura trabajan 36 mineros, de los cuales 22 forman parte de Carbones de La Vega, mientras que los 14 restantes son empleados de Contratas y Alquileres Adro, vinculada aún a Rodríguez Morán.
En todo caso, la plantilla de Mina Miura ha iniciado reclamaciones legales que se activarán a mediados de este mes, por lo que consideran que, bien por el cumplimiento del empresario, bien por la vía judicial, la plantilla verá resarcidos los sueldos que se les adeudan.
En todo caso, el pago de una nómina atrasada se considera un gesto de buena voluntad del nuevo propietario de la explotación.
Mina Miura ha tenido históricamente buenos resultados económicos, principalmente gracias a haber sido proveedor de Arcelor. Sin embargo, su vinculación al entramado familiar de Jesús Rodríguez Morán, el empresario del carbón tras las empresas que operaban en Cerredo, donde el pasado 31 de marzo se produjo un accidente que costó la vida a 5 trabajadores cuando presuntamente extraían carbón sin licencia, terminó perjudicando a la explotación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí