Semana clave para la plantilla de Mina Miura en Ibias: han cobrado una nómina y el tiempo corre para cobrar las otras pendientes

Los trabajadores de Mina Miura, en Ibias, afrontan una semana de incertidumbre, esperando el pago de las nóminas que se les adeudan.

El empresario Fernando Martínez Blanco, nuevo titular de la explotación tras haber adquirido Carbones de La Vega al leonés Jesús Rodríguez Morán, se comprometió a abonar las nóminas pendientes este lunes, 2 de febrero, aunque en la última comunicación con la plantilla aplazó ese pago a lo largo de esta semana.

Los trabajadores ven con buenos ojos que el pasado fin de semana abonase la primera de las cinco nóminas adeudadas.

En Mina Miura trabajan 36 mineros, de los cuales 22 forman parte de Carbones de La Vega, mientras que los 14 restantes son empleados de Contratas y Alquileres Adro, vinculada aún a Rodríguez Morán.

En todo caso, la plantilla de Mina Miura ha iniciado reclamaciones legales que se activarán a mediados de este mes, por lo que consideran que, bien por el cumplimiento del empresario, bien por la vía judicial, la plantilla verá resarcidos los sueldos que se les adeudan.

En todo caso, el pago de una nómina atrasada se considera un gesto de buena voluntad del nuevo propietario de la explotación.

Mina Miura ha tenido históricamente buenos resultados económicos, principalmente gracias a haber sido proveedor de Arcelor. Sin embargo, su vinculación al entramado familiar de Jesús Rodríguez Morán, el empresario del carbón tras las empresas que operaban en Cerredo, donde el pasado 31 de marzo se produjo un accidente que costó la vida a 5 trabajadores cuando presuntamente extraían carbón sin licencia, terminó perjudicando a la explotación.