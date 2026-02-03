Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Allande abre la puerta de "Los Ablaninos": dos técnicas atienden el nuevo recurso, que echa a andar con siete matrículas

El Ayuntamiento acometió la adecuación del espacio en la parcela del colegio público y gracias a una ayuda pública de 58.043 euros

Una de las dependencias del nuevo centro.

Una de las dependencias del nuevo centro. / R. T. C.

T. Cascudo

Allande

Lleva por nombre "Los Ablaninos" y es la cuadragésima sexta escuelina de la red pública regional. El Principado abrió este martes en Pola de Allande este centro, que cuenta con dos trabajadoras y un total de siete niños matriculados. Es el primer centro que se inaugura dentro de la segunda fase de implantación de la red "Les Escuelines/As Escolías".

El centro cuenta con una unidad en la que se integran cuatro niños de 1-2 años y tres de entre 2 y 3 años. En el centro trabajan "dos técnicas de educación infantil (TEI) a jornada completa y una directora, que se encarga también de las escolías de Santa Eulalia de Oscos y Grandas de Salime".

El Ayuntamiento se ocupó de acometer la obra en la planta baja de la escuela-hogar, que está situada en la misma parcela que el colegio público de Pola de Allande. Para hacer frente a los trabajos, el Consistorio allandés recibió en 2024 una subvención de 58.043 euros.

Noticias relacionadas

Tapia, la siguiente en la comarca

"Con esta nueva apertura, la red autonómica de 0 a 3 años queda formada por 46 escuelines/escolías: 23 de la fase I, una de la fase II y 22 municipales ya integradas. En total, la matriculación supera el millar de alumnos", señala la Consejería de Educación que anuncia para este mes la apertura de otros tres centros: "El Cabás", de Tapia de Casariego; "Les Xanines", de Caravia, y "El Reblincu", de Quirós.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
  4. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  5. Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
  6. Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio
  7. La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
  8. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea

Marta Peñate da marcha atrás a sus planes tras la advertencia de sus seguidores: "Me ha dado una bajona"

Allande abre la puerta de "Los Ablaninos": dos técnicas atienden el nuevo recurso, que echa a andar con siete matrículas

Allande abre la puerta de "Los Ablaninos": dos técnicas atienden el nuevo recurso, que echa a andar con siete matrículas

Visitar los supermercados locales, la nueva (y curiosa) tendencia de viaje entre los jóvenes asturianos que arrasa en Tik Tok

Visitar los supermercados locales, la nueva (y curiosa) tendencia de viaje entre los jóvenes asturianos que arrasa en Tik Tok

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la camiseta de deporte más barata del mercado: disponible en tres modelos por 2,49 euros

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la camiseta de deporte más barata del mercado: disponible en tres modelos por 2,49 euros

VÍDEO: Riaño, pionero en el fútbol caminando

VÍDEO: Riaño, pionero en el fútbol caminando

Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda

Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda

La petición del PSOE al Ayuntamiento para luchar contra la contaminación en el Oeste de Gijón

La petición del PSOE al Ayuntamiento para luchar contra la contaminación en el Oeste de Gijón

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la minipistola de masaje, ideal para deportistas: menos de 20 euros y clon de una primera marca

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la minipistola de masaje, ideal para deportistas: menos de 20 euros y clon de una primera marca
Tracking Pixel Contents