Allande abre la puerta de "Los Ablaninos": dos técnicas atienden el nuevo recurso, que echa a andar con siete matrículas
El Ayuntamiento acometió la adecuación del espacio en la parcela del colegio público y gracias a una ayuda pública de 58.043 euros
Lleva por nombre "Los Ablaninos" y es la cuadragésima sexta escuelina de la red pública regional. El Principado abrió este martes en Pola de Allande este centro, que cuenta con dos trabajadoras y un total de siete niños matriculados. Es el primer centro que se inaugura dentro de la segunda fase de implantación de la red "Les Escuelines/As Escolías".
El centro cuenta con una unidad en la que se integran cuatro niños de 1-2 años y tres de entre 2 y 3 años. En el centro trabajan "dos técnicas de educación infantil (TEI) a jornada completa y una directora, que se encarga también de las escolías de Santa Eulalia de Oscos y Grandas de Salime".
El Ayuntamiento se ocupó de acometer la obra en la planta baja de la escuela-hogar, que está situada en la misma parcela que el colegio público de Pola de Allande. Para hacer frente a los trabajos, el Consistorio allandés recibió en 2024 una subvención de 58.043 euros.
Tapia, la siguiente en la comarca
"Con esta nueva apertura, la red autonómica de 0 a 3 años queda formada por 46 escuelines/escolías: 23 de la fase I, una de la fase II y 22 municipales ya integradas. En total, la matriculación supera el millar de alumnos", señala la Consejería de Educación que anuncia para este mes la apertura de otros tres centros: "El Cabás", de Tapia de Casariego; "Les Xanines", de Caravia, y "El Reblincu", de Quirós.
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea