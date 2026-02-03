Allande abre la puerta de "Los Ablaninos": dos técnicas atienden el nuevo recurso, que echa a andar con siete matrículas

Lleva por nombre "Los Ablaninos" y es la cuadragésima sexta escuelina de la red pública regional. El Principado abrió este martes en Pola de Allande este centro, que cuenta con dos trabajadoras y un total de siete niños matriculados. Es el primer centro que se inaugura dentro de la segunda fase de implantación de la red "Les Escuelines/As Escolías".

El centro cuenta con una unidad en la que se integran cuatro niños de 1-2 años y tres de entre 2 y 3 años. En el centro trabajan "dos técnicas de educación infantil (TEI) a jornada completa y una directora, que se encarga también de las escolías de Santa Eulalia de Oscos y Grandas de Salime".

El Ayuntamiento se ocupó de acometer la obra en la planta baja de la escuela-hogar, que está situada en la misma parcela que el colegio público de Pola de Allande. Para hacer frente a los trabajos, el Consistorio allandés recibió en 2024 una subvención de 58.043 euros.

Tapia, la siguiente en la comarca

"Con esta nueva apertura, la red autonómica de 0 a 3 años queda formada por 46 escuelines/escolías: 23 de la fase I, una de la fase II y 22 municipales ya integradas. En total, la matriculación supera el millar de alumnos", señala la Consejería de Educación que anuncia para este mes la apertura de otros tres centros: "El Cabás", de Tapia de Casariego; "Les Xanines", de Caravia, y "El Reblincu", de Quirós.