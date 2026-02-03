La Coruña, Avilés y Cudillero, escenarios para la presentación del nuevo número de El Baluarte

La Coruña, Avilés y Cudillero son los escenarios elegidos para la presentación del nuevo número de la revista "El Baluarte", que edita la asociación cultural "Amigos de Cudillero". La publicación, con carácter anual, alcanza su décimo sexto número.

La primera fecha en el calendario es este sábado en La Coruña. Hasta allí se desplazará más de medio centenar de socios del colectivo cultural. El acto tendrá lugar en el Sporting Club Casino a las 19:30 horas y está prevista la intervención de la cronista oficial de Avilés, María Josefa Sanz; el Alcalde de Cudilero, Carlos Valle; el exalcalde de La Coruña, Paco Vázquez; el presidente del Centro Asturiano, José Manuel Rodríguez González y el presidente de Amigos de Cudillero, Juan Luis Álvarez del Busto. El acto se cerrará con un breve concierto el Coro del Centro Asturiano.

El lunes 9 tendrá lugar la presentación en Avilés, en concreto, en el Centro de Servicios Universitarios (calle de la Ferrería, 7-9). Comenzará a las 19:00 horas e intervendrán la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el Alcalde de Cudillero, Carlos Valle; los periodistas Cristina del Río y Francisco López Jiménez, así como el presidente de la Asociación cultural "La Serrana", Armando Arias y Álvarez del Busto.

Por último, la presentación en casa será el sábado 14 de febrero. El acto será a las 12:30 horas en la sede de la Asociación de Vecinos "San José", frente al instituto Selgas. En este caso los intervinientes serán el alcalde Cudillero, Carlos Valle; el escritor Carlos Fernández; el autor de la portada de la publicación, Luis Repiso y Álvarez del Busto. Ejercerá de moderador, José Antonio Álvarez Flórez.

El número actual de El Baluarte cuenta con 168 páginas, que cuentan con la participación de sesenta colaboradores gráficos y literarios. La publicación hace un recuerdo especial a Evaristo Arce, una persona muy ligada da Amigos de Cudillero.