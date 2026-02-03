Las fechas clave para disfrutar del Carnaval del Occidente: Salas, Vegadeo, Luarca, Tapia... lanzan sus programas

El Carnaval calienta motores en el Occidente y ya se saben las fechas y los premios en juego de los primeros desfiles. Los desfiles crecen en vistosidad año a año y también son mayores las cantidades económicas en juego, con cantidades elevadas como la de Luarca, con 8.000 euros en liza.

Los primeros desfiles del Occidente serán en La Caridad y en Salas el sábado 7 de febrero. La Comisión de Fiestas de Salas se hace cargo del desfile, que repartirá casi 2.000 euros en premios, el doble del año pasado. Los participantes recorrerán las principales calles de la capital salense, en un desfile que crece cada año. Por su parte, en la capital franquina la actividad, organizada por el Ayuntamiento de El Franco y la charanga A Trangayada, comenzará a mediodía con sesión vermú y, a las 18:00 horas, será el gran desfile con 3.600 euros en premios. Tras el desfile habrá fiesta de disfraces y, a partir de las 00:00 horas, tendrá lugar la entrega de premios.

La cita en Vegadeo será el viernes 13 de febrero y corre a cargo de la Comisión de Fiestas. Habrá 2.850 euros en juego (parte de ellos en vales de compra) y la salida del desfile será de la piscina municipal con meta en el recinto ferial. Allí será la gran cena de Carnaval, cuyo menú se ha fijado en 17 euros. Tras la comida será la gran fiesta de Carnaval con la actuación del grupo JB Son y el DJ Alejandro Martínez. La fiesta tendrá entrada gratuita.

En Luarca el gran desfile será a las 19:30 horas del sábado 14, con salida del paseo del muelle. El Ayuntamiento de Valdés organiza esta cita que cada año va a más y repartirá 8.000 euros en juego. Hay premios jugosos como el primero de carrozas, con 1.400 euros en juego. La organización ha establecido una calle (la calle Rivero) sin música en el desfile, cuyas inscripciones ya están abiertas.

Otra cita destacada en la capital valdesana es el entierro de la sardina. Tendrá lugar el miércoles 18 de febrero, con salida a las 19:00 horas de la calle La Fuente. La tradicional quema de la sardina será en el espigón de La Llera y el vistoso desfile estará acompañado por la charanga El Compango.

También Cangas del Narcea concentra su actividad principal el sábado 14 de febrero. La Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (APESA) y la Junta Local de Hostelería, con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea preparan una programación especial bajo el título de "Carnaval del Amor". Sonada fue la campaña promocional de la cita, con llamativas pancartas por el centro de la villa. Por la tarde, habrá un desfile por el centro de la villa.

El sábado 14 también será el día central en Tineo, con actividades infantiles y desfile con premios para los mejores disfraces. La actividad comenzará a partir de las 17:00 horas. Otra cita clave en el concejo de Tineo es la salida de los guilandeiros, su popular mascarada de invierno, que será este sábado 7 de febrero por los pueblos de Villatresmil y Cezures.

Tapia tiene listo un amplio programa de actividades infantiles, actuaciones y talleres, que se desarrollarán entre el viernes 13 y el martes 17 de febrero. El evento central será el desfile de Carnaval que comenzará a las 17:00 horas del domingo 15 junto al polideportivo municiopal. En la cita tapiega se repartirán 3.000 euros en premios.

Cudillero prepara su Carnaval para el sábado 21 de febrero, con una cita especialmente dirigida a las familias. Habrá concurso de disfraces y animación musical.

Por su parte, el desfile de Carnaval de Navia será uno de los más tardíos y tendrá lugar el viernes 27 de febrero a las 20:00 horas. El punto de encuentro será a las 18:15 horas en la zona del Ribazo y la salida será desde la calle Venancio Martínez en dirección a la Avenida Manuel Suárez. El desfile concluirá en la nave El Puerto donde será la gran fiesta de Carnaval a cargo de la Sociedad de fiestas Sofinavia. Los premios, con un total de 3.850 euros en juego, se desvelarán a medianoche.