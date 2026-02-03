El gerente del Área III a los vecinos de Cudillero: "Los consultorios de San Martín de Luiña y Oviñana están y van a seguir estando"

El gerente del área sanitaria III, con cabecera en Avilés, se desplazó este martes a Cudillero para tranquilizar y escuchar a los vecinos tras la concentración registrada hace unos días para reclamar mejor atención en los consultorios periféricos de San Martín de Luiña y Oviñana. Alrededor de un centenar de vecinos asistieron a la cita, demostrando la preocupación existente por este servicio fundamental para las zonas rurales. "Los consultorios de San Martín y Oviñana están y van a seguir estando", dejó claro Miguel Rodríguez.

Rodríguez estuvo acompañado por la coordinadora de Enfermería del área III, Patricia Fernández; la directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área, Ruth Palacio; así como por el alcalde de Cudillero, Carlos Valle; la concejala de Bienestar, Olga Fernández y la técnica de Salud municipal, Elena Menéndez. La reunión se celebró en el centro Mario Folgueras, de San Martín de Luiña, y se prolongó durante una hora y media. Además, se cerró con el compromiso de los responsables sanitarios de intentar hacer pequeñas mejoras organizativas y el anuncio de que regresarán en un plazo de dos meses para comprobar que la percepción vecinal es más positiva.

Por la izquierda, Patricia Fernández, Ruth Palacio, Miguel Rodríguez, Carlos Valle, Olga Fernández y Elene Menéndez. / R. T. C.

El gerente señaló que la intención del encuentro era "conocer de primera mano qué problemas tienen con la asistencia sanitaria que les prestamos y luego establecer las medidas organizativas que podamos, dentro de nuestras posibilidades para mejorar la atención sanitaria". Sin embargo, defendió la cobertura de esta zona de salud que depende del centro de salud de Cudillero. En este centro, dijo, hay dos equipos "que están siempre al cien por cien".

Faltas puntuales

En San Martín de Luiña están asignados otros dos equipos, aunque reconoció que "en algún momento puede faltar uno de ellos porque lógicamente el personal también tiene permisos y situaciones de bajas que muchas veces no se pueden cubrir". Por último, en el consultorio de Oviñana hay atención "ciertos días a la semana" con un profesional que se desplaza desde San Martín. Esto contrasta con las quejas vecinales que señalan que se dan jornadas sin atención médica en ninguno de los dos consultorios. También lamentan que no siempre pase consulta el mismo profesional.

"Es cierto que cuando surgen imprevistos nos es difícil dar cobertura, pero, en este caso, no debería pasar porque siempre queda otro equipo. Si no lo podemos sustituir, el otro médico se tiene que hacer cargo del cupo", precisó el gerente sobre la situación de San Martín de Luiña. En todo caso, defendió la importancia de mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de la atención sanitaria.

Público asistente a la reunión. / R. T. C.

Mensaje de tranquilidad

"Queremos transmitir tranquilidad porque estamos siempre pendiente de todos los consultorios y no hay ninguna intención de que esto cambie. Los consultorios de Oviñana y San Martín están y van a seguir estando", dijo Miguel Rodríguez y con él coincidió el Alcalde cudillerense. Él convocó esta reunión a raíz de la concentración de hace unos días. Considera que los vecinos tienen derecho "a tener la información de primera mano".

"El mensaje transmitido es que los centros van a seguir siendo lo que fueron siempre. El objetivo es mejorar la atención primaria y se ha demostrado con la implantación de servicios que no teníamos", señaló Valle, que agradeció las mejoras implantadas en los últimos años en el concejo.