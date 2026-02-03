Matrícula abierta en el Centro de Educación de Personas Adultas: esta es su amplia oferta formativa

El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Suroccidente, con sus aulas repartidas entre Cangas del Narcea, Tineo, Salas y Belmonte está en pleno periodo de matrícula abierta para el segundo cuatrimestre, que comienza tras el carnaval, el 19 de febrero. Este cuatrimestre es decisivo, ya que coincide con los periodos oficiales de inscripción para exámenes de las pruebas de acceso a ciclos de formación profesional (FP) y a la universidad.

La matrícula en el CEPA es gratuita y en él se puede estudiar Educación Secundaria para personas adultas, Formación Básica, Español para extranjeros, talleres de Competencia Digital e Inglés, y también se puede acceder a todos los cursos del Aula Mentor en cualquiera de las familias profesionales, un catálogo de cursos online orientados al empleo y la recualificación laboral. A esto se suma la preparación de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, “una vía que permite seguir estudiando sin necesidad de titulación previa, y los accesos a la universidad para mayores de 25 y 45 años, sin olvidar las competencias Clave, niveles 2 y 3”, detalla el equipo directivo del centro.

Las formaciones se imparten en horario de mañana, tarde y tarde noche para facilitar a los adultos el regreso a las aulas. El objetivo es claro: “Eliminar barreras y demostrar que el aprendizaje puede convivir con la vida adulta”.

Pruebas de acceso

Destacan el impacto que tienen las pruebas de acceso a la Formación Profesional. “Cada año, decenas de personas del Suroccidente logran reinventarse gracias a ellas”, señalan y anuncian que este año llegan con una novedad importante, como es que los exámenes se celebrarán en los propios centros, “lo que acerca aún más este recurso a la población”.

Los requisitos para acceder son tener 17 años para el grado medio y 19 para los de grado superior. En cuento a la formación, detallan que es “intensa y personalizada”. “Hacemos simulacros, acompañamiento individual y un seguimiento constante. La gente llega con mucha ilusión y también con miedo, y es nuestro trabajo convertir ese miedo en confianza”, explican desde el equipo docente

Apoyo para la comunidad inmigrante

En los últimos años, el CEPA se ha consolidado como "un espacio de acogida para la población migrante que vive en la comarca" impartiendo clases de español como lengua de acogida. No obstante, el centro realiza un acompañamiento socioformativo, una posibilidad que permite a personas en situación administrativa irregular avanzar hacia la estabilidad mediante la formación. “Mucha gente desconoce esta vía. Nuestra misión es orientarles, acreditar su matrícula, su asistencia, su progreso… y ayudarles en un proceso que puede cambiar sus vidas”, señalan desde el CEPA.

Respaldo en el territorio

El CEPA reconoce que los ayuntamientos de la comarca son “socios clave” en la difusión de la oferta formativa. “Tineo, Salas y Belmonte lo hacen habitualmente a través de redes sociales y espacios municipales. En Cangas del Narcea, la concejalía de Educación ha dado un paso más: llevar la información a través de bandos por las parroquias”. Un gesto que el centro valora especialmente porque consideran que llegar a los pueblos es llegar “a quienes más lo necesitan”.

También mantienen una colaboración estrecha con los Servicios Sociales, puesto que derivan al centro personas con necesidades educativas básicas o en búsqueda de integración. Por su parte, el SEPEPA trabaja con el centro para los programas de competencias clave, orientados a certificados profesionales y empleabilidad.

En cuanto a la relación con los institutos (IES) señalan que es “necesaria, aunque a veces compleja”. Desde el CEPA insisten en que muchos jóvenes sin la ESO podrían encontrar en ellos “una segunda oportunidad real para poder titular, acceder a ciclos y reconducir su futuro”.

Proyectos europeos

En este curso, el CEPA participa en dos proyectos eTwinning, vinculados al aprendizaje de lenguas y la colaboración internacional. Y a ello se suma un proyecto Erasmus+ para el profesorado, con movilidades a Croacia y Finlandia. El objetivo de futuro es que el alumnado pueda participar en el proyecto de Erasmus.

Objetivos de futuro

Otros proyectos de futuro son poder ofrecer el Bachillerato General a distancia para adultos, “una necesidad creciente en la comarca”. También aspiran a reforzar el inglés y preparar certificaciones oficiales hasta nivel B1.

Asimismo, están viendo como la demanda crece y en el aula de Tineo, donde está la sede del centro, el espacio se está quedando pequeño. “Es un problema, pero significa que la gente confía”, recalcan.