Relevo en la gerencia del Parque Histórico del Navia: Inés Rodríguez sucede a Alfredo González

La Fundación Parque Histórico del Navia acaba de renovar a su gerente. El geógrafo franquino Alfredo González pidió una excedencia y la entidad tiró de la lista para encontrar sustituto. Lo han hecho con Inés Rodríguez, natural de Villayón y diplomada en Turismo. Desde 2010, era la gerente del Plan Estratégico del Comercio de Navia y ahora cambia de proyecto.

El presidente de la Fundación, el director de Reto Demográfico, Marcos Niño, se desplazó este lunes a Navia para mantener un primer encuentro con la nueva gerente en su primer día en el puesto. "Queremos incidir más en la promoción y desarrollo turístico de la comarca", señala Niño, consciente de que en los últimos años esta faceta había quedado menos atendida.

En este sentido, a la reunión también asistió el gerente del ceder Navia-Porcía, Germán Campal, así como Carmen González, la responsable del Plan de Sostenibilidad Turístico de esta comarca integrada por nueve concejos (Tapia, El Franco, Coaña, Navia, Villayón, Boal, Pesoz, Illano y Grandas de Salime). "El Plan de Sostenibilidad, con muchísimas acciones en la comarca, acaba en junio y queremos que una vez finalizado, coja el testigo el propio Parque Histórico", señala Niño.

Buen balance de "Maixeira"

El presidente de la Fundación realizó un balance muy positivo del festival "Maixeira", celebrado este fin de semana en Tapia y que deja buen sabor de boca. "Me sorprendió gratamente, fue un éxito, con buenas ventas por parte de los expositores y se demostró que es una acción que sirve para desestacionalizar en una época en la que había poca oferta", apunta Niño de esta cita cultural dedicada al maíz. El Festival será itinerante por los nueve concejos del Parque Histórico.