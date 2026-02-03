El saneamiento de la localidad de Castañedo, en Belmonte de Miranda, costará más de un millón de euros

El saneamiento de la localidad de Castañedo, a un cuarto de hora en coche de la capital de Belmonte de Miranda, está más cerca de ser una realidad. El Ayuntamiento belmontín acaba de adjudicar en 9.680 euros la redacción de este proyecto, cuya ejecución supondrá un desembolso de 1.480.679,47 euros.

Estas obras de abastecimiento, saneamiento y depuración en el pueblo de Castañedo son "clave para mejorar las infraestructuras de la localidad y proporcionar un servicio adecuado a la población". Actualmente viven alrededor de cuarenta personas en la localidad, que está recibiendo nuevos pobladores en los últimos tiempos.

"La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la empresa Ideas y Futuro Ingeniería, S.L., que ya ha elaborado la documentación técnica necesaria para definir y valorar las obras a acometer. El proyecto contempla la renovación de la red de abastecimiento, así como el diseño y la ejecución de una nueva red de saneamiento con sistemas de depuración dimensionados para la población actual y futura del núcleo", explica el Consistorio.

Nueva depuradora

Asimismo está prevista "la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR)". Otro aspecto destacado del proyecto es que "se contempla la pavimentación de la totalidad de los viales afectados por las obras", importante dado el estado precario que presentan algunos de los caminos. "El proyecto contemplará, por tanto, una actuación integral sobre las infraestructuras existentes, muy necesaria para los vecinos de la zona, actuación similar a la que en la actualidad se está ejecutando en el pueblo de Leiguarda", apunta el Gobierno local.

El Gobierno belmontín también subraya la "especial relevancia" del proyecto por lo que supone de dar protección ambiental al entorno del río Narcea. "Con la adjudicación de la redacción de este proyecto, el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda continúa trabajando para avanzar en la mejora de los servicios básicos en los pueblos y las zonas rurales de nuestro concejo, sentando las bases técnicas necesarias para optar a futuras vías de financiación y proceder, en una siguiente fase, a la ejecución de las obras", explican.