Casi tres millones de euros para la renovación del abastecimiento de agua de este concejo: "Se triplicará la capacidad de almacenamiento"
La obra, en fase de licitación, "beneficiará a unos 650 habitantes al garantizar el suministro de agua a la capital del municipio y las poblaciones próximas"
La obra de mejora y ampliación de la red de abastecimiento de Grandas de Salime está más cerca de ser una realidad. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de licitarla con un presupuesto de 2.900.246 euros, "cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)". La actuación, señala el Principado, "triplicará la capacidad de almacenamiento de agua del sistema".
Según la información que facilita la Consejería, esta obra "beneficiará a unos 650 habitantes al garantizar el suministro de agua a la capital del concejo y las poblaciones próximas, además de digitalizar todo el proceso". El proyecto "incluye el acondicionamiento de la estación de tratamiento de agua potable de Silvañá y la creación de un nuevo depósito de 1.500 metros cúbicos en las inmediaciones de Grandas de Salime que abastecerá a la zona alta de la localidad, a la industria láctea y a Pesoz".
Asimismo, el proyecto incluye la renovación de "la conducción entre Castro y Busmayor y el sistema digital y de automatización", al igual que la construcción de depósitos de menor tamaño como el de Castro, con 120 metros cúbicos, y el de La Ronda, de 50 metros cúbicos".
El proyecto, que también incluye el acondicionamiento de las instalaciones de la Padraira, "se completa con la instalación de tuberías que permitirán conectar las nuevas infraestructuras con la arteria principal del sistema". Según explica Movilidad, la "red principal de Grandas de Salime abastece a la capital del concejo y a numerosas localidades próximas, además de reforzar uno de los sistemas de abastecimiento del vecino concejo de Pesoz".
Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 24 de febrero para presentar sus ofertas.
