Un viaje por los rincones más emblemáticos de Tineo es la propuesta municipal para su calendario de 2026
El autor de las fotografías es el aficionado Valeriano Martínez, minero prejubilado que llegó a Tineo con 19 años de la provincia de León
Ocho fotografías de algunos de los enclaves más representativos de Tineo protagonizan el calendario que ha elaborado para este 2026 el Ayuntamiento. Con esta iniciativa se busca exponer “la riqueza paisajística, patrimonial y natural del concejo”.
El Campo de San Roque, una casona de Sorriba, la Casa del Puerto, el Dolmen de Merillés, el Puente de Tuña, la cascada de Igualta y una vista de la villa de Tineo son las imágenes que acompañan a los meses del año. Unas fotografías que son obra del vecino de la capital del concejo Valeriano Martínez, aficionado a la fotografía.
El Ayuntamiento quiso apostar “por el talento local” incorporando sus fotografías y la alcaldesa, Montse Fernández, le agradeció su trabajo por capturar “la esencia de nuestro concejo de manera tan maravillosa” y también por “su generosidad al compartir siempre sus imágenes con la ciudadanía”.
Valeriano Martínez se centró en su afición por la fotografía tras prejubilarse de la mina, una profesión que desarrolló después de trasladarse a Tineo con 19 años desde su localidad natal Nava de los Caballeros, en León.
Los calendarios ya están siendo repartidos en los domicilios de las personas empadronadas en el municipio. Asimismo, los interesados en obtener un ejemplar podrán solicitarlo en la Oficina de Turismo de Tineo, hasta fin de existencias.
Para el Ayuntamiento, la selección de imágenes realizada permite a vecinos y visitantes disfrutar, mes a mes, de “la esencia del concejo y llevarse un recuerdo de su paso por él”.
