El Alcalde de Vegadeo hace un receso: anuncia su baja médica y delega en el concejal Pablo F. Abuín
"En los próximos días me someteré a una intervención médica ambulatoria que me obligará a una baja temporal. Será, espero, lo más breve posible", señala el primer edil
El Alcalde de Vegadeo, el socialista Cesar Álvarez "Mourelle", se ve obligado a parar por motivos de salud. Una próxima intervención médica ambulatoria le obliga a coger una baja temporal y durante este periodo delega en el primer teniente de Alcalde, Pablo Fernández Abuín. "Quiero trasladar un mensaje de calma y tranquilidad: el Ayuntamiento de Vegadeo está preparado para seguir funcionando con total normalidad, porque el trabajo se planifica y la gestión no depende de una sola persona", precisa Mourelle.
El primer edil socialista explica que la operación será en los "próximos días" y confía en que la baja sea "lo más breve posible". Indica que Vegadeo se queda en buenas manos con Fernández Abuín, que contará con el apoyo del resto del equipo de gobierno. "Asimismo, se va a realizar un reajuste en la Junta de Gobierno, incorporándose a un concejal como nuevo miembro, con el objetivo de reforzar el normal funcionamiento municipal", añade César Álvarez.
Obras y servicios "en curso"
En su anuncio, el primer edil explica que "desde hace tiempo venimos trabajando con una estructura ordenada, responsable y comprometida, que garantiza la continuidad de la gestión en cualquier circunstancia". También expone que "en estos últimos meses se ha avanzado de manera clara en la estabilidad administrativa, con mejoras en los plazos de tramitación y con la contabilidad nuevamente situada en tiempo".
De igual modo, el Alcalde deja claro que "continúan su curso" las obras y servicios municipales. Y concluye: "Por todo ello, puedo decir con tranquilidad que Vegadeo sigue avanzando con paso firme, constancia y responsabilidad, y que durante esta baja temporal el Ayuntamiento queda en muy buenas manos".
