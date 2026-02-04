Belmonte gana un juicio a un socorrista municipal que reclamaba el pago de casi 4.000 euros en concepto de horas extraordinarias

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por un socorrista contra el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda. El trabajador reclamaba un montante de casi 4.000 euros en concepto de horas extraordinarias por su labor en la temporada estival de 2023 y la Justicia avala la postura municipal al considerar que no quedó acreditada la realización de las horas reclamadas.

El Ayuntamiento explica que el TSJA, en la sentencia del pasado 22 de enero, "desestima íntegramente el recurso de suplicación interpuesto por el socorrista, confirmando así la resolución dictada previamente por el Juzgado de lo Social nº 4 de Oviedo". En este sentido, indican que la primera sentencia ya ratificaba la actuación municipal en la relación laboral de este trabajador con el servicio de Salvamento de la piscina durante el verano de 2023.

958 euros

"El Tribunal concluye que no ha quedado acreditada la realización de las horas extraordinarias reclamadas, ni la existencia de incumplimiento alguno por parte del Ayuntamiento, destacando la falta de pruebas suficientes que sustenten la pretensión económica planteada. En consecuencia, se confirma la desestimación de la demanda y se mantiene la absolución del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda frente a la reclamación presentada, aceptando como buena la cantidad de 958,25 €, cantidad reconocida por el Ayuntamiento", señala la argumentación del Gobierno local que lidera Gilberto Alonso.

"La reclamación presentada por el socorrista solicitaba el abono de una cantidad total de 3.534 euros, más el 10 % en concepto de intereses de mora, que hacían un total de 3.887,40 euros, en concepto de horas extraordinarias supuestamente realizadas", precisa el Consistorio. En este sentido, añaden que "tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias han desestimado dicha pretensión en su integridad, al no quedar acreditados los hechos alegados".

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento expone que en la temporada de 2024 la contratación de un socorrista a tiempo completo "supuso un desembolso de 3.837 euros, incluidos los pagos a la Seguridad Social, cantidad inferior a la que el socorrista titular reclamaba por horas extraordinarias realizadas durante la temporada 2023". Considera el Gobierno local que estas sentencias avalan "la correcta gestión municipal y el cumplimiento de la normativa laboral vigente, así como los procedimientos de organización y control del servicio".