Cambios en la zona azul de Pola de Allande: se elimina durante las tardes y se amplía a 30 minutos el tiempo gratuito
El Ayuntamiento regula el uso de los locales municipales con una ordenanza
El Pleno del Ayuntamiento de Allande ha aprobado diferentes modificaciones de la ordenanza que regula el estacionamiento limitado y gratuito en zona azul. A partir de ahora ya no será necesario sacar ticket por la tarde, ya que la regulación se acota a las mañanas de lunes a sábado. Además, se aumenta el tiempo de estacionamiento, pasando a ser de 30 minutos, en lugar de los 20 minutos que llevaban vigentes desde el año 2014.
También hay cambios para los vehículos de transporte de mercancías, que podrán estacionar hasta dos horas cuando estén haciendo labores de carga y descarga, en lugar, de los 20 minutos que estaban establecidos.
“Con estas modificaciones se responde a muchas demandas ciudadanas”, aseguran desde el equipo de gobierno.
Asimismo, no tendrán que sacar ticket los ciclomotores, los quads, las motocicletas y los vehículos que presenten en un lugar visible la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
Uso de locales municipales
El Ayuntamiento de Allande aprueba una ordenanza con la que se regula el uso de locales municipales a favor de particulares y organizaciones. Se podrán utilizar de manera gratuita, pero se establece un procedimiento para acordar su uso. También se regula el préstamo de material municipal a particulares y asociaciones, incluyendo aquel que se encuentre en el local solicitado.
Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento y serán resueltas por orden de presentación. “Sólo se denegarán solicitudes cuando afecten a la programación del Ayuntamiento de Allande o cuando ya se encuentren reservados por la tramitación de una petición anterior”, detallan.
El gobierno local, señala que, de esta manera, “se pretende conseguir una mayor transparencia y facilidad del uso de los locales en su sentido más amplio, para potenciar la celebración de actos por los particulares y fomentar el movimiento asociativo en nuestro concejo”.
Regulación de subvenciones
También se ha aprobado inicialmente una Ordenanza General de Subvenciones, en la que se regulan los tipos de ayudas que puede otorgar el Ayuntamiento de Allande. “De esta manera, se cumple con una tarea legal que estaba pendiente, y se dan garantías a los interesados para que puedan ejercitar sus derechos y conocer como el Ayuntamiento debe tramitar y resolver las subvenciones que se convoquen”, explican.
Modificación de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno
El Ayuntamiento de Allande ha aprobado inicialmente una modificación de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno, aprobada en el año 2018. La principal novedad es la prohibición de alimentar a animales en las vías públicas, que causa “un gran perjuicio a los vecinos”, aseguran.
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar