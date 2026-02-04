Cambios en la zona azul de Pola de Allande: se elimina durante las tardes y se amplía a 30 minutos el tiempo gratuito

El Pleno del Ayuntamiento de Allande ha aprobado diferentes modificaciones de la ordenanza que regula el estacionamiento limitado y gratuito en zona azul. A partir de ahora ya no será necesario sacar ticket por la tarde, ya que la regulación se acota a las mañanas de lunes a sábado. Además, se aumenta el tiempo de estacionamiento, pasando a ser de 30 minutos, en lugar de los 20 minutos que llevaban vigentes desde el año 2014.

También hay cambios para los vehículos de transporte de mercancías, que podrán estacionar hasta dos horas cuando estén haciendo labores de carga y descarga, en lugar, de los 20 minutos que estaban establecidos.

“Con estas modificaciones se responde a muchas demandas ciudadanas”, aseguran desde el equipo de gobierno.

Asimismo, no tendrán que sacar ticket los ciclomotores, los quads, las motocicletas y los vehículos que presenten en un lugar visible la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

Uso de locales municipales

El Ayuntamiento de Allande aprueba una ordenanza con la que se regula el uso de locales municipales a favor de particulares y organizaciones. Se podrán utilizar de manera gratuita, pero se establece un procedimiento para acordar su uso. También se regula el préstamo de material municipal a particulares y asociaciones, incluyendo aquel que se encuentre en el local solicitado.

Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento y serán resueltas por orden de presentación. “Sólo se denegarán solicitudes cuando afecten a la programación del Ayuntamiento de Allande o cuando ya se encuentren reservados por la tramitación de una petición anterior”, detallan.

El gobierno local, señala que, de esta manera, “se pretende conseguir una mayor transparencia y facilidad del uso de los locales en su sentido más amplio, para potenciar la celebración de actos por los particulares y fomentar el movimiento asociativo en nuestro concejo”.

Regulación de subvenciones

También se ha aprobado inicialmente una Ordenanza General de Subvenciones, en la que se regulan los tipos de ayudas que puede otorgar el Ayuntamiento de Allande. “De esta manera, se cumple con una tarea legal que estaba pendiente, y se dan garantías a los interesados para que puedan ejercitar sus derechos y conocer como el Ayuntamiento debe tramitar y resolver las subvenciones que se convoquen”, explican.

